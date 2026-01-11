قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة.. ما هو؟

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة
خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة

لم يعد مرض الكبد الدهني مشكلة نادرة، بل تحول في السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر الاضطرابات الصحية شيوعًا، بسبب نمط الحياة السريع، والإفراط في تناول الأطعمة المصنعة، وقلة النشاط البدني، إضافة إلى الضغوط اليومية.

الخطير في الأمر أن كثيرين لا يكتشفون إصابتهم إلا مصادفة خلال فحوصات روتينية، بعد أن يكون المرض قد بدأ في التأثير على وظائف الكبد بصمت.

ورغم أن العلاج الطبي يظل أساس التعامل مع أمراض الكبد، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن العادات الغذائية اليومية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في الوقاية والدعم العلاجي.

وفي هذا السياق، يسلّط موقع NDTV الضوء على خضار شتوي شائع وبسيط، هو الفجل، الذي تصفه الأبحاث وخبراء التغذية بأنه من أقوى الأطعمة الداعمة لصحة الكبد، خاصة لدى المصابين بالكبد الدهني.

لماذا يُعد الفجل صديقًا للكبد؟

تنقية الكبد من السموم
يساعد الفجل الجسم على التخلص من السموم المتراكمة داخل الكبد، ما يخفف العبء عن خلاياه ويعزز كفاءته في أداء وظائفه الطبيعية، وهو ما يفيد بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من إرهاق أو خلل في وظائف الكبد.

مضادات أكسدة تحمي الخلايا
يحتوي الفجل على فيتامين C ومجموعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة تسهم في تلف خلايا الكبد وزيادة الالتهابات مع مرور الوقت.

دعم هضم الدهون
يسهم الفجل في تحسين تدفق العصارة الصفراوية، وهي المسؤولة عن تفكيك الدهون داخل الجسم. هذا الدور يساعد على منع تراكم الدهون في الكبد، وهو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالكبد الدهني.

تقليل الالتهاب
يضم الفجل مركبات طبيعية تُعرف باسم “الجلوكوزينولات”، تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ما يحد من تفاقم اضطرابات الكبد ويدعم عملية التعافي.

طرق بسيطة لإدخال الفجل إلى غذائك

ويمكن إدخال الفجل بسهولة إلى النظام الغذائي، سواء عبر تناوله طازجًا في السلطات، أو شرب ماء منقوع فيه فجل صباحًا، أو حتى عبر عصيره على معدة فارغة.

ورغم أن الفجل لا يُعد علاجًا طبيًا بديلاً، إلا أن دمجه ضمن نظام غذائي صحي ونمط حياة متوازن قد يمنح الكبد دعمًا طبيعيًا مهمًا، ويسهم في الحفاظ على صحته على المدى الطويل.

الكبد الكبد الدهني مرض الكبد الدهني خضار شتوي الفجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

منتخب الجزائر

الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

زيزو

أحلى بابي فى الدنيا.. زوجة احمد سيد زيزو تحتفل بعيد ميلاده

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد