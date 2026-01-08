قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. ذراع مصر التنموي لتعزيز التضامن وبناء القدرات في إفريقيا
أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
مصر تعلن دعمها الكامل لـ بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟

أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام
أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام
ولاء خنيزي

عادت أسعار شرائح الكهرباء 2026 لتشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، في ظل تساؤلات متزايدة حول احتمالات زيادة الفواتير، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة. تصريحات وزارة الكهرباء الأخيرة جاءت لتوضح الصورة وتحدد ملامح المرحلة المقبلة.

تثبيت الأسعار حتى يناير 2026

في تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي زيادات في أسعار الكهرباء حتى شهر يناير 2026. وأوضح أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإجراء مراجعة شاملة لتكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة، تمهيدًا لوضع هيكل تسعير جديد يحقق التوازن بين استدامة الخدمة وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل في 2026

يتم احتساب فاتورة الكهرباء للمنازل وفق نظام الشرائح التراكمية، والتي تنقسم إلى 7 شرائح على النحو التالي:

  • من 0 إلى 50 ك.و.س: 68 قرشًا
  • من 51 إلى 100 ك.و.س: 78 قرشًا
  • من 101 إلى 200 ك.و.س: 95 قرشًا
  • من 201 إلى 350 ك.و.س: 1.55 جنيه
  • من 351 إلى 650 ك.و.س: 1.95 جنيه
  • من 651 إلى 1000 ك.و.س: 2.10 جنيه، ويتم خصم 378 جنيهًا كفرق محاسبة عند الدخول في هذه الشريحة
  • أكثر من 1000 ك.و.س: 2.23 جنيه للكيلو وات مع إلغاء الدعم والمحاسبة من الصفر

أسعار شرائح الكهرباء للنشاط التجاري

تختلف تعريفة الاستهلاك التجاري عن المنزلي، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • حتى 100 ك.و.س: 85 قرشًا
  • حتى 250 ك.و.س: 168 قرشًا
  • حتى 600 ك.و.س: 220 قرشًا
  • من 601 إلى 1000 ك.و.س: 227 قرشًا
  • أكثر من 1000 ك.و.س: 233 قرشًا وتُحسب من بداية الاستهلاك

أسباب محتملة لتحريك الأسعار مستقبلًا

رغم التثبيت الحالي، تشير تقارير اقتصادية إلى عوامل قد تدفع لإعادة النظر في الأسعار لاحقًا، من أبرزها:

  • تغيرات سعر الصرف وتأثيرها المباشر على تكلفة الوقود ومستلزمات الإنتاج.
  • سرقات التيار الكهربائي، والتي تُكبد الدولة خسائر تتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، وتسعى الوزارة للحد منها عبر العدادات الكودية وتشديد الرقابة.
  • ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة قرارات الفائدة السابقة، ما زاد أعباء تطوير الشبكات ومشروعات الربط الكهربائي، مع توقعات بتحسن نسبي بعد خفض الفائدة مؤخرًا.

طريقة حساب فاتورتك بنظام الشرائح

يعتمد النظام على تقسيم الاستهلاك وليس محاسبته بسعر شريحة واحدة.
فمثلًا، إذا بلغ استهلاكك 150 كيلو وات/ساعة:

  • 50 ك.و.س الأولى × 68 قرشًا
  • 50 ك.و.س الثانية × 78 قرشًا
  • 50 ك.و.س الثالثة × 95 قرشًا

إجمالي الفاتورة يصل إلى نحو 120.5 جنيه، دون إضافة الرسوم الأخرى.

أسعار الكهرباء 2026 أسعار الكهرباء الكهرباء 2026 أسعار شرائح الكهرباء 2026 شرائح الكهرباء 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترشيحاتنا

ضربات القلب

انتبه| في هذه الحالات تسارع ضربات القلب خطر .. تعرف على الأسباب

لقاء سويدان

بيوقف نص الوش.. معلومات مهمة عن مرض لقاء سويدان

لقاء سويدان

بعد إعلان لقاء سويدان إصابتها بشلل الوجه.. اكتشف أعراض العصب السابع

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد