أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟

عادت أسعار شرائح الكهرباء 2026 لتشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، في ظل تساؤلات متزايدة حول احتمالات زيادة الفواتير، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة. تصريحات وزارة الكهرباء الأخيرة جاءت لتوضح الصورة وتحدد ملامح المرحلة المقبلة.

تثبيت الأسعار حتى يناير 2026

في تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي زيادات في أسعار الكهرباء حتى شهر يناير 2026. وأوضح أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإجراء مراجعة شاملة لتكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة، تمهيدًا لوضع هيكل تسعير جديد يحقق التوازن بين استدامة الخدمة وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل في 2026

يتم احتساب فاتورة الكهرباء للمنازل وفق نظام الشرائح التراكمية، والتي تنقسم إلى 7 شرائح على النحو التالي:

من 0 إلى 50 ك.و.س: 68 قرشًا

68 قرشًا من 51 إلى 100 ك.و.س: 78 قرشًا

78 قرشًا من 101 إلى 200 ك.و.س: 95 قرشًا

95 قرشًا من 201 إلى 350 ك.و.س: 1.55 جنيه

1.55 جنيه من 351 إلى 650 ك.و.س: 1.95 جنيه

1.95 جنيه من 651 إلى 1000 ك.و.س: 2.10 جنيه، ويتم خصم 378 جنيهًا كفرق محاسبة عند الدخول في هذه الشريحة

أكثر من 1000 ك.و.س: 2.23 جنيه للكيلو وات مع إلغاء الدعم والمحاسبة من الصفر

أسعار شرائح الكهرباء للنشاط التجاري

تختلف تعريفة الاستهلاك التجاري عن المنزلي، وجاءت الأسعار كالتالي:

حتى 100 ك.و.س: 85 قرشًا

85 قرشًا حتى 250 ك.و.س: 168 قرشًا

168 قرشًا حتى 600 ك.و.س: 220 قرشًا

220 قرشًا من 601 إلى 1000 ك.و.س: 227 قرشًا

227 قرشًا أكثر من 1000 ك.و.س: 233 قرشًا وتُحسب من بداية الاستهلاك

أسباب محتملة لتحريك الأسعار مستقبلًا

رغم التثبيت الحالي، تشير تقارير اقتصادية إلى عوامل قد تدفع لإعادة النظر في الأسعار لاحقًا، من أبرزها:

تغيرات سعر الصرف وتأثيرها المباشر على تكلفة الوقود ومستلزمات الإنتاج.

وتأثيرها المباشر على تكلفة الوقود ومستلزمات الإنتاج. سرقات التيار الكهربائي ، والتي تُكبد الدولة خسائر تتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، وتسعى الوزارة للحد منها عبر العدادات الكودية وتشديد الرقابة.

، والتي تُكبد الدولة خسائر تتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، وتسعى الوزارة للحد منها عبر العدادات الكودية وتشديد الرقابة. ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة قرارات الفائدة السابقة، ما زاد أعباء تطوير الشبكات ومشروعات الربط الكهربائي، مع توقعات بتحسن نسبي بعد خفض الفائدة مؤخرًا.

طريقة حساب فاتورتك بنظام الشرائح

يعتمد النظام على تقسيم الاستهلاك وليس محاسبته بسعر شريحة واحدة.

فمثلًا، إذا بلغ استهلاكك 150 كيلو وات/ساعة:

50 ك.و.س الأولى × 68 قرشًا

50 ك.و.س الثانية × 78 قرشًا

50 ك.و.س الثالثة × 95 قرشًا

إجمالي الفاتورة يصل إلى نحو 120.5 جنيه، دون إضافة الرسوم الأخرى.