لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
البابا تواضروس: تفاعل المواطنين مع الرئيس السيسي يعكس عمق الروابط الوطنية
السيطرة على حريق محدود داخل شركة طباعة في أبو رواش بالجيزة
التاريخ يميل للفراعنة قبل صدام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
أصل الحكاية

رمضان 2026 يقترب.. تعرف على موعد بداية شهر شعبان

ولاء خنيزي

تتجدد فرحة المسلمين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تتعلق القلوب بموسم الطاعات وتزداد النفوس شوقًا إلى الأجواء الإيمانية التي تملأ الشهر الفضيل من صيام وقيام وذكر وتراحم، ويأتي شهر شعبان كجسر روحي يمهد لاستقبال رمضان ويهيئ النفوس لاستحضار معاني العبادة والاستعداد لهذا الضيف الكريم.

موعد ولادة هلال شهر شعبان فلكيًا

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأحد 29 من شهر رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م، وهو يوم الرؤية.

حالة الهلال وقت غروب الشمس

تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ، وهو يوم الرؤية، ما يعني تعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم.

مواعيد غروب القمر في الدول العربية والإسلامية

يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بنحو 19 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 23 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 19 و24 دقيقة، كما يغرب في العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 8 و31 دقيقة.

تحديد نهاية رجب وبداية شعبان

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية يكون يوم الإثنين الموافق 19-1-2026 هو اليوم المتمم لشهر رجب 1447هـ، على أن تكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 20-1-2026م.

الأشهر الهجرية وترتيبها

يعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذي يمثل المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في إتمام دورة كاملة حول الأرض، وتأتي الأشهر الهجرية بالترتيب على النحو التالي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة.

نشأة التقويم الهجري وأهميته

يُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وهو تقويم يعتمد على دورة القمر في تحديد الشهور، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية تقويمًا رسميًا للدولة، وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر عام 622م مرجعًا لأول سنة فيه، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

رمضان 2026 شهر شعبان بداية شهر شعبان موعد بداية شهر شعبان شهر رمضان

