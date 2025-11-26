الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور.. ماذا قال؟

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير ، منشورا بشأن القلعة البيضاء .

الدردير عن الزمالك

وكتب الدردير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يارب الزمالك يكسب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس الرابطة، والكونفدرالية".

تفاصيل إصابة عبدالله السعيد.. وموعد عودته للمشاركة مع الزمالك

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق خلال مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبي، أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي منذ أمس.

وغادرت القاهرة أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لخوص مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

جدير بالذكر أن الفلسطيني عدي الدباغ سيلحق بالبعثة غدٍ الأربعاء في جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني