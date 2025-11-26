قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
الرقابةالمالية: 954 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة في 9 شهور
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش

كشف الإعلامي مينا ماهر عن رغبه فريق روما الإيطالي في ضم عمر مرموش .

عمر مرموش

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"روما الإيطالي يرغب في ضم عمر مرموش على سبيل الإعارة ".

بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يسقط أمام باير ليفركوزن بثنائية في دوري أبطال أوروبا

وكان قد خسر مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا أمام ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.


بدأ مانشستر سيتي اللقاء بضغط هجومي مبكر، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد ركلة ركنية نفذها تيجاني ريندرز، انتهت بتسديدة من ناثان آكي مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 11، أحبط ريان آيت نوري فرصة خطيرة للضيوف بعدما شتت كرة محققة تحولت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 24، نجح باير ليفركوزن في التقدم عبر أليكس جريمالدو، الذي استغل هجمة منظمة انتهت بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جيمس ترافورد.

ومع بداية الشوط الثاني، عزّز الفريق الألماني تقدمه بهدف ثانٍ جاء في الدقيقة 54، بعد رأسية متقنة من المهاجم باتريك شيك، ليضاعف من صعوبة المباراة على أصحاب الأرض.


أجرى جوارديولا تغييرًا مهمًا في الدقيقة 65، حيث دفع بالمهاجم إيرلينج هالاند بدلًا من المصري عمر مرموش، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي، إلا أن التبديل لم يسفر عن تغيير في النتيجة.


بتلك الهزيمة، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط في المركز السادس بشكل مؤقت، في انتظار استكمال مباريات الجولة نفسها. بينما ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول المسابقة.

