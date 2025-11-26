قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يسقط أمام باير ليفركوزن بثنائية في دوري أبطال أوروبا

حمزة شعيب

خسر مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا أمام ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.


بدأ مانشستر سيتي اللقاء بضغط هجومي مبكر، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد ركلة ركنية نفذها تيجاني ريندرز، انتهت بتسديدة من ناثان آكي مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 11، أحبط ريان آيت نوري فرصة خطيرة للضيوف بعدما شتت كرة محققة تحولت إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 24، نجح باير ليفركوزن في التقدم عبر أليكس جريمالدو، الذي استغل هجمة منظمة انتهت بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جيمس ترافورد.

ومع بداية الشوط الثاني، عزّز الفريق الألماني تقدمه بهدف ثانٍ جاء في الدقيقة 54، بعد رأسية متقنة من المهاجم باتريك شيك، ليضاعف من صعوبة المباراة على أصحاب الأرض.


أجرى جوارديولا تغييرًا مهمًا في الدقيقة 65، حيث دفع بالمهاجم إيرلينج هالاند بدلًا من المصري عمر مرموش، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي، إلا أن التبديل لم يسفر عن تغيير في النتيجة.


بتلك الهزيمة، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط في المركز السادس بشكل مؤقت، في انتظار استكمال مباريات الجولة نفسها. بينما ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول المسابقة.

