فيفا يحدد موعد قرعة كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة قرعة بطولة كأس العالم 2026، المقرر تنظيمها في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط مشاركة تاريخية لـ48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومن المنتظر أن تُقام النسخة المقبلة من المونديال في ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.



أعلن "فيفا" التصنيف الرسمي للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث جاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الثالث بين المنتخبات الـ48 المتأهلة.

موعد قرعة كأس العالم 2026



من المقرر إجراء مراسم القرعة يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.

نظام قرعة كأس العالم 2026



وفقًا للوائح "فيفا"، لن تضم أي مجموعة من المجموعات الـ12 أكثر من منتخب واحد من ذات الاتحاد القاري، باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي يشارك منه 16 منتخبًا.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن مسار البطولة سيُقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، لضمان أعلى مستوى من التنافسية. وسيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي على طريقين مختلفين، بحيث لا يلتقي المنتخب الأول والثاني في التصنيف قبل النهائي، وينطبق الأمر ذاته على صاحبي التصنيفين الثالث والرابع.



ستبدأ مراسم القرعة بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلة الدول المستضيفة:

المكسيك على رأس المجموعة الأولى،

على رأس المجموعة الأولى، كندا على رأس المجموعة الثانية،

على رأس المجموعة الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة.

بعد ذلك، سيتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على المجموعات، ثم المنتخبات بالمستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا حتى اكتمال التوزيع النهائي.