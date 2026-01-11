أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان في مصر تبدأ من 649 ألف جنيه..تويوتا تكشف عن سيارة لومان TR010 هايبرد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد
«سيعوضك العوض الجميل».. أول تعليق من مصطفى محمد بعد مشاركته آخر مباريات منتخب مصر
مصر وفلسطين تبحثان تنفيذ خطة غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية
حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم
يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا
دعماً لوحدة وسيادة الصومال … وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي
مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة
غرامة تصل لـ مليون جنيه عقوبة تهريب امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية|تفاصيل
تصعيد مُرتقب .. نيويورك تايمز: خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب إيران
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


داسيا تقدم Spring الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
كشفت شركة داسيا، التابعة لمجموعة رينو، عن تقديم النسخة الأحدث من سيارتها الكهربائية التي تحمل اللقب Spring، في خطوة تعزز من توسيع العلامة الرومانية خطتها في عالم السيارات الصديقة للبيئة.

سعر ومواصفات جيلي مونجارو 2026 في السعودية
تواصل شركة جيلي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، ومنها النسخة مونجارو 2026 فيس ليفت، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

تويوتا تكشف عن سيارة لومان TR010 هايبرد.. وخطة رياضية للسباقات
كشفت شركة تويوتا عن توجه جديد يعكس رغبتها في إعادة تنظيم حضورها داخل عالم رياضة السيارات، عبر فصل أنشطتها التنافسية إلى مسارين مستقلين يحمل كل منهما هوية مختلفة. 

بالأسعار.. 5 سيارات سيدان في السوق المصري تبدأ من 649 ألف جنيه
استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى الأبعاد المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة العائلية، مع اختلاف التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية المقدمة.

أوبل تقدم جراند لاند الكهربائية.. بقوة تصل لـ 326 حصانًا
واصلت شركة أوبل الألمانية توسيع نطاق حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، بعدما كشفت عن سيارتها الجديدة جراند لاند الكهربائية بنظام الدفع الرباعي. 

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

