أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان في مصر تبدأ من 649 ألف جنيه..تويوتا تكشف عن سيارة لومان TR010 هايبرد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



داسيا تقدم Spring الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت شركة داسيا، التابعة لمجموعة رينو، عن تقديم النسخة الأحدث من سيارتها الكهربائية التي تحمل اللقب Spring، في خطوة تعزز من توسيع العلامة الرومانية خطتها في عالم السيارات الصديقة للبيئة.

سعر ومواصفات جيلي مونجارو 2026 في السعودية

تواصل شركة جيلي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، ومنها النسخة مونجارو 2026 فيس ليفت، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

تويوتا تكشف عن سيارة لومان TR010 هايبرد.. وخطة رياضية للسباقات

كشفت شركة تويوتا عن توجه جديد يعكس رغبتها في إعادة تنظيم حضورها داخل عالم رياضة السيارات، عبر فصل أنشطتها التنافسية إلى مسارين مستقلين يحمل كل منهما هوية مختلفة.

بالأسعار.. 5 سيارات سيدان في السوق المصري تبدأ من 649 ألف جنيه

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية، نسبة إلى الأبعاد المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة العائلية، مع اختلاف التصميمات والتجهيزات الفنية والتقنية المقدمة.

أوبل تقدم جراند لاند الكهربائية.. بقوة تصل لـ 326 حصانًا

واصلت شركة أوبل الألمانية توسيع نطاق حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، بعدما كشفت عن سيارتها الجديدة جراند لاند الكهربائية بنظام الدفع الرباعي.