أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
اعتراف مرفوض.. منظمة التعاون الإسلامي لإسرائيل: لن نسمح بتفكيك الدول
تصعيد جديد .. قصف مدفعي يستهدف حي الزيتون وغارات عنيفة على رفح
أيمن يونس: كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط.. وحسام حسن قدّم مباراة العمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أوبل تقدم جراند لاند الكهربائية.. بقوة تصل لـ 326 حصانًا

صبري طلبه

واصلت شركة أوبل الألمانية توسيع نطاق حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، بعدما كشفت عن سيارتها الجديدة جراند لاند الكهربائية بنظام الدفع الرباعي. 

يأتي هذا الطراز ليؤكد توجه العلامة نحو تقديم سيارات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على الطابع العملي في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

منظومة الدفع وأداء أوبل جراند لاند

تعتمد أوبل جراند لاند الكهربائية الجديدة على نظام دفع رباعي متطور يتكون من محركين كهربائيين، بقوة إجمالية تصل إلى نحو 326 حصانًا، وتعمل المنظومة الكهربائية بالتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

وزودت أوبل جراند لاند الكهربائية ببطارية بسعة 73 كيلووات في الساعة، تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 513 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، و يعكس هذا المدى توجه الشركة لتقديم سيارة كهربائية قادرة على تلبية متطلبات الاستخدام اليومي والرحلات. 

تصميم وتجهيزات أوبل جراند لاند

تنتمي جراند لاند الكهربائية إلى فئة سيارات SUV متعددة الاستخدامات، مع مظهر خارجي عصري، ويبلغ وزن السيارة قرابة 2.3 طن، ما يعكس حجمها وتجهيزاتها، مع اعتمادها على جنوط رياضية تعزز الطابع الديناميكي، بينما جاءت الواجهة الأمامية حادة الملامح، مدعومة بإضاءة LED  حديثة وشبكة سفلية بتصميم متعدد الفتحات الهوائية، إلى جانب شعار أوبل المضيء، مع تصميم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية، وسقف بانورامي زجاجي، كما زودت بمرايا جانبية كهربائية مع إشارات ضوئية تعمل بتقنية LED.

وتقدم أوبل جراند لاند الكهربائية مقصورة عصرية تركز على التقنية وسهولة الاستخدام، حيث تضم السيارة شاشات عرض تعمل باللمس مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، مع دعم كامل لتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالعديد من أوامر القيادة والوسائط، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي إلكتروني.

وتدعم المقصورة مجموعة من أنظمة السلامة والتجهيزات، تشمل نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وتقنيات متقدمة للمكابح عالية الأداء، إضافة إلى وسائد هوائية متطورة وبصمة تشغيل داخلية، مع باقة من تقنيات الفرامل المتطورة، مثبت سرعة تكيفي، حساسات ركن، كاميرا أمامية وخلفية.

أوبل أوبل جراند لاند أوبل جراند لاند الكهربائية أوبل جراند لاند الجديدة أوبل جراند لاند الرياضية

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

