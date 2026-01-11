أوبل تقدم جراند لاند الكهربائية.. بقوة تصل لـ 326 حصانًا

واصلت شركة أوبل الألمانية توسيع نطاق حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، بعدما كشفت عن سيارتها الجديدة جراند لاند الكهربائية بنظام الدفع الرباعي.

يأتي هذا الطراز ليؤكد توجه العلامة نحو تقديم سيارات تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على الطابع العملي في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

منظومة الدفع وأداء أوبل جراند لاند

تعتمد أوبل جراند لاند الكهربائية الجديدة على نظام دفع رباعي متطور يتكون من محركين كهربائيين، بقوة إجمالية تصل إلى نحو 326 حصانًا، وتعمل المنظومة الكهربائية بالتكامل مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

أوبل جراند لاند

وزودت أوبل جراند لاند الكهربائية ببطارية بسعة 73 كيلووات في الساعة، تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 513 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، و يعكس هذا المدى توجه الشركة لتقديم سيارة كهربائية قادرة على تلبية متطلبات الاستخدام اليومي والرحلات.

تصميم وتجهيزات أوبل جراند لاند

تنتمي جراند لاند الكهربائية إلى فئة سيارات SUV متعددة الاستخدامات، مع مظهر خارجي عصري، ويبلغ وزن السيارة قرابة 2.3 طن، ما يعكس حجمها وتجهيزاتها، مع اعتمادها على جنوط رياضية تعزز الطابع الديناميكي، بينما جاءت الواجهة الأمامية حادة الملامح، مدعومة بإضاءة LED حديثة وشبكة سفلية بتصميم متعدد الفتحات الهوائية، إلى جانب شعار أوبل المضيء، مع تصميم رباعي الأبواب، ومساحة تخزين خلفية، وسقف بانورامي زجاجي، كما زودت بمرايا جانبية كهربائية مع إشارات ضوئية تعمل بتقنية LED.

أوبل جراند لاند

وتقدم أوبل جراند لاند الكهربائية مقصورة عصرية تركز على التقنية وسهولة الاستخدام، حيث تضم السيارة شاشات عرض تعمل باللمس مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، مع دعم كامل لتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالعديد من أوامر القيادة والوسائط، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي إلكتروني.

أوبل جراند لاند

وتدعم المقصورة مجموعة من أنظمة السلامة والتجهيزات، تشمل نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وتقنيات متقدمة للمكابح عالية الأداء، إضافة إلى وسائد هوائية متطورة وبصمة تشغيل داخلية، مع باقة من تقنيات الفرامل المتطورة، مثبت سرعة تكيفي، حساسات ركن، كاميرا أمامية وخلفية.