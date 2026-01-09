قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
المرحلة الأخطر.. خبير عسكري سوداني يحلل المشهد الميداني والسياسي في السودان
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر.. لوتس اليترا الجديدة هل تنافس تسلا X؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


المواصفات الكاملة لسيارة بي واي دي سيجال.. الأصغر حجمًا
تواصل شركة بي واي دي توسيع حضورها في عالم السيارات الكهربائية عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، وتأتي سيارة سيجال كأحد أكثر الطرازات شهرة على مستوى عالمي، نسبة إلى حجمها الصغير، مع باقة من التجهيزات الفنية، والأداء الكهربائي.

مواصفات نيسان باثفايندر 2026 وسعرها في السعودية
تواصل نيسان تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي من خلال مجموعة واسعة من الطرازات، ومنها السيارة باثفايندر التي تعد واحدة من أبرز سيارات العلامة اليابانية، حيث تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

50 نسخة فقط.. وحش هايبركار RB17 يدخل مرحلة البدء
كشف فريق ريد بول الشهير في عالم سباقات الفورمولا 1 عن اعتماد التصميم النهائي لسيارة RB17 ، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع الهايبركار المنتظر.

تبدأ من 674 ألف جنيه.. 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر "بالأسعار"
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنيات المتطورة، إلى جانب إختلاف التصميمات والأسعار.

أفخم SUV كهربائية.. لوتس اليترا الجديدة هل تنافس تسلا X؟
تدخل لوتس إليترا المشهد كواحدة من أفخم سيارات SUV الكهربائية التي قدمتها العلامة البريطانية العريقة، في خطوة تعزز من توجه لوتس نحو مستقبل يعتمد على الأداء الكهربائي دون التخلي عن هويتها الرياضية.

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

حالة الطقس

عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

منتخب مصر

ناقد رياضي: والله كل الناس خايفة من مصر في بطولة أفريقيا.. فيديو

الكابتن حسام حسن

يا غريب كن أديب.. رسالة شديدة اللهجة من مصطفى شردي للكابتن حسام حسن.. فيديو

وزير الأوقاف

كيف تدير الأوقاف ملف الوقف في مصر؟ متحدث الوزارة يجيب

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

