أخبار السيارات| 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر.. لوتس اليترا الجديدة هل تنافس تسلا X؟

المواصفات الكاملة لسيارة بي واي دي سيجال.. الأصغر حجمًا

تواصل شركة بي واي دي توسيع حضورها في عالم السيارات الكهربائية عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، وتأتي سيارة سيجال كأحد أكثر الطرازات شهرة على مستوى عالمي، نسبة إلى حجمها الصغير، مع باقة من التجهيزات الفنية، والأداء الكهربائي.

مواصفات نيسان باثفايندر 2026 وسعرها في السعودية

تواصل نيسان تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي من خلال مجموعة واسعة من الطرازات، ومنها السيارة باثفايندر التي تعد واحدة من أبرز سيارات العلامة اليابانية، حيث تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

50 نسخة فقط.. وحش هايبركار RB17 يدخل مرحلة البدء

كشف فريق ريد بول الشهير في عالم سباقات الفورمولا 1 عن اعتماد التصميم النهائي لسيارة RB17 ، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع الهايبركار المنتظر.

تبدأ من 674 ألف جنيه.. 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر "بالأسعار"

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنيات المتطورة، إلى جانب إختلاف التصميمات والأسعار.

أفخم SUV كهربائية.. لوتس اليترا الجديدة هل تنافس تسلا X؟

تدخل لوتس إليترا المشهد كواحدة من أفخم سيارات SUV الكهربائية التي قدمتها العلامة البريطانية العريقة، في خطوة تعزز من توجه لوتس نحو مستقبل يعتمد على الأداء الكهربائي دون التخلي عن هويتها الرياضية.