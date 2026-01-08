قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة بي واي دي سيجال.. الأصغر حجمًا

بي واي دي سيجال
بي واي دي سيجال
صبري طلبه

تواصل شركة بي واي دي توسيع حضورها في عالم السيارات الكهربائية عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، وتأتي سيارة سيجال كأحد أكثر الطرازات شهرة على مستوى عالمي، نسبة إلى حجمها الصغير، مع باقة من التجهيزات الفنية، والأداء الكهربائي.

اداء ومحرك بي واي دي سيجال

تعتمد بي واي دي سيجال على نظام دفع كهربائي بالكامل، مزود بمحرك واحد ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك 73 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 135 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة بخيارين لسعة البطارية، الأولى 30.08 كيلوواط ساعة، والثانية 38.88 كيلوواط ساعة، ما ينعكس على مدى القيادة الذي يصل إلى 305 أو 405 كيلومترات حسب الفئة.

بي واي دي سيجال

وتصل السرعة القصوى لسيجال إلى 130 كيلومتراً في الساعة، بينما يتم التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في نحو 4.9 ثانية، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد، حيث يمكن شحن البطارية من 30 إلى 80 % خلال حوالي 30 دقيقة.

تصميم السيارة بي واي دي سيجال

يبرز التصميم الخارجي لبي واي دي سيجال بطابع عصري، حيث يظهر الشبك الأمامي الصغير كإشارة واضحة على كونها سيارة كهربائية، كما تتوفر إضاءة نهارية بتقنية LED في الفئات الأعلى، إلى جانب مصابيح أمامية بتصميم حاد، مع مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً ومدعومة بخاصية التدفئة في بعض النسخ.

بي واي دي سيجال

وتأتي بي واي دي سيجال بأبعاد خارجية صغيرة، حيث يبلغ طولها 3,780 ملم، وعرضها 1,715 ملم، وارتفاعها 1,540 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,500 ملم، ويبلغ وزن السيارة نحو 1,160 كجم، وبجنوط ألمنيوم قياس 15 أو 16 بوصة حسب الفئة.

تجهيزات بي واي دي سيجال

تقدم المقصورة الداخلية تجهيزات مناسبة منها، مقعد السائق بتحكم كهربائي مع تدفئة في الفئات العليا، بينما تأتي الفئات الأقل بتعديل يدوي، كما تضم السيارة شاشة ترفيه مركزية بقياس 10.1 أو 12.8 بوصة، مع شاشة عدادات رقمية بقياس يصل إلى 8.8 بوصة، وتدعم السيارة الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي، ونظام صوتي مكوّن من 4 سماعات.

بي واي دي سيجال

وزودت بي واي دي سيجال بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ومراقبة النقطة العمياء، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، ونظام تثبيت السرعة المتكيف.

بي واي دي سيجال بي واي دي سيجال مواصفات بي واي دي سيجال السيارة بي واي دي سيجال

