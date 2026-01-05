أرخص السيارات الكورية واليابانية في مصر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية والعلامة اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص السيارات التي تحمل العلامة الكورية واليابانية في مصر.

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ومدة تسارع تقدر بـ 11.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة بين 729,900 و 895,000 جنيه.

نيسان صني

زودت السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، و ناقل سرعات 4 غيار اوتوماتيك، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل حركة 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، ويتراوح سعر السيارة بين 645,000 و 795,000 جنيه.

ميتسوبيشي ميراج

تستمد السيارة ميتسوبيشي ميراج قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى انتقال الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الجر الامامي للعجلات، وبسعر يبلغ 755 ألف جنيه.

سوزوكي سويفت

زودت سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 81 حصانًا، 3 سلندر، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 849.900 جنيه.

نيسان سنترا

تستمد نيسان سنترا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 10.9 ثانية، وتقدم السيارة بسعر 899 ألف جنيه.