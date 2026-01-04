قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. وسيارة شوماخر معروضة للبيع.. و«تويوتا راف فور» تظهر بأحدث تعديل

نشر موقع صدى البلد خلال الـ 24 ساعة الماضية أخبارًا مهمة عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


الكشف عن سيارة هواوي BAOJUN HUAJING S بتصميم رياضي| صور
كشفت شركة هواوي، بالتعاون مع تحالف سايك جي إم وولينج، عن إطلاق سيارة Baojun Huajing S  الجديدة، لتسجل حضورًا لافتًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وفي خطوة تعكس توسعها نحو عالم السيارات.

تويوتا راف فور تظهر بأحدث تعديل رياضي.. صور
واصلت شركة Jaos المتخصصة في تعديلات السيارات تعزيز حضورها في هذا القطاع، بعد أن كشفت عن حزمة تطوير جديدة موجهة إلى سيارة تويوتا راف فور ذات الطابع الرياضي.
 

5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات المتنوعة، منها اصدارات الكروس أوفر الرياضية، والتي اسطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى الاداء المقدم بحسب كل فئة، إلى جانب التصميم العصري، والذي يعكس مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

أصغر سيارة كهربائية.. ماذا تقدم ستروين إيمي Ami الجديدة؟
نجحت شركة ستروين الفرنسية في خطف أنظار عشاق السيارات حول العالم بعدما كشفت عن سيارتها الصغيرة إيمي Ami، التي تُعد واحدة من أصغر السيارات المطروحة ضمن موديلات 2026، حيث ركزت ستروين على تقديم سيارة كهربائية مع تصميم غير تقليدي وحلول عملية.

سيارة شوماخر معروضة للبيع.. إصدار تاريخي بروح الفورمولا 1
عاد اسم مايكل شوماخر ليتصدر المشهد مجددًا، ولكن هذه المرة من بوابة تاريخية نادرة تهم عشاق الفورمولا 1 وجامعي السيارات الكلاسيكية، حيث كُشف مؤخرًا عن طرح سيارة Benetton B192، التي شهدت أول انتصار لشوماخر في بطولة العالم، ضمن مزاد علني بعد سنوات طويلة من الغياب عن الأضواء.

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج في السوق السعودي
تواصل كيا الكورية الجنوبية تعزيز مكانتها داخل السوق السعودي عبر تقديم مجموعة واسعة من السيارات التي تجمع بين التنوع والاعتمادية، ويأتي في مقدمتها طراز كيا سبورتاج الشهير. 

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

موجة برد جديدة تضرب البلاد.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

