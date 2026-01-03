قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سيارة شوماخر معروضة للبيع.. إصدار تاريخي بروح الفورمولا 1

سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر
صبري طلبه

عاد اسم مايكل شوماخر ليتصدر المشهد مجددًا، ولكن هذه المرة من بوابة تاريخية نادرة تهم عشاق الفورمولا 1 وجامعي السيارات الكلاسيكية، حيث كُشف مؤخرًا عن طرح سيارة Benetton B192، التي شهدت أول انتصار لشوماخر في بطولة العالم، ضمن مزاد علني بعد سنوات طويلة من الغياب عن الأضواء.

محطة مفصلية في مسيرة بطل استثنائي

لا تُمثل Benetton B192 مجرد سيارة سباق من حقبة التسعينيات، بل ترتبط بلحظة فارقة في تاريخ الفورمولا 1، على متن هذه السيارة، خطا مايكل شوماخر أولى خطواته الحقيقية نحو المجد العالمي، عندما تمكن من تحقيق فوزه الأول في جائزة بلجيكا الكبرى عام 1992. 

سيارة مايكل شوماخر 

بطولة السباق لم تكن عادية، بل اتسم بظروف مناخية معقدة وقرارات استراتيجية حاسمة، كان أبرزها اختيار الإطارات المناسب في توقيت بالغ الحساسية، وهو القرار الذي حسم السباق لصالح السائق الألماني الشاب آنذاك.

لم تؤثر تلك التحديات على السيارة، حيث تخللتها مراحل تخزين دقيقة وأعمال ترميم شاملة أعادتها إلى حالتها الأصلية، جاءت Benetton B192 ثمرة عمل هندسي دقيق داخل فريق بينيتون، بإشراف أسماء بارزة في عالم سباقات الفورمولا 1 مثل روس براون وروري بيرن. 

واعتمدت السيارة على محرك V8 طبيعي التنفس، مقترن بناقل سرعات يدوي 6 غيار، وهو توليف منحها قدرة تنافسية عالية في مواجهة الفرق الكبرى في تلك المرحلة، وقد عُرفت السيارة بتوازنها الديناميكي وقدرتها على التعامل مع المسارات الصعبة، ما جعلها عنصرًا فعالًا في نتائج الفريق خلال موسم 1992.

من الحلبات إلى المخازن ثم العودة

بعد انتهاء مسيرتها في السباقات، خرجت Benetton B192 من دائرة المنافسة لتدخل مرحلة مختلفة من حياتها، إذ جرى الاحتفاظ بها لفترة طويلة ضمن مجموعة السيارات الكلاسيكية التابعة لشركة رينو، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى ملكية خاصة، وخلال تلك السنوات، خضعت السيارة لعملية ترميم دقيقة، شملت المكونات الميكانيكية والهيكل الخارجي، بهدف الحفاظ على أصالتها التاريخية دون المساس بهويتها الأصلية.

وبعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا على أول فوز لشوماخر، تُعرض هذه السيارة التاريخية في مزاد مفتوح، وسط توقعات باهتمام واسع من جامعي السيارات النادرة ومحبي رياضة الفورمولا 1 حول العالم، فامتلاك سيارة ارتبط اسمها بلحظة الانطلاق الأولى لأحد أعظم السائقين في تاريخ البطولة يُعد فرصة نادرة يصعب تكرارها في سوق المزادات العالمية.

مايكل شوماخر سيارة مايكل شوماخر سيارة مايكل شوماخر للبيع سيارة مايكل شوماخر فورمولا 1 سيارات فورمولا 1

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

اجازة

هيفاء وهبي

سعر الذهب اليوم

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

الطقس في مصر

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

أسعار الدواجن

ضبط لحوم في المنوفية

عزاء شقيق الموسيقار الراحل عمار الشريعي

فريق جراحى

بالصور

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

إلهام أبو الفتح

محمد ماهر

د. أمل منصور

ياسر عبيدو

د.هبة عيد

