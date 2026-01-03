قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2008 ‏‏‏‏.

تعتمد السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2008، على محرك اقتصادي وبسيط مكون من 3 أسطوانات بسعة 800 سي سي، يولد قوة تصل إلى 37 حصانا، يتصل المحرك بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، وهي مصممة خصيصا للقيادة داخل المدن بفضل استهلاكها الموفر جدا للبنزين، حيث يبلغ سعة خزان الوقود فيها 28 لترا فقط.

تتميز سوزوكى ماروتى موديل 2008، بحجمها الصغير الذي يسهل عملية الركن والمناورة في الزحام، حيث يبلغ طولها حوالي 3.3 متر وعرضها 1.4 متر، ورغم صغر حجمها الخارجي، فهي مصممة لاستيعاب 4 ركاب بشكل مقبول للرحلات القصيرة، وتأتي بارتفاع مناسب عن الأرض يساعدها على التعامل مع بعض عيوب الطرق داخل المدينة.

تعتبر السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2008، من أكثر السيارات اعتمادية وسهولة في الصيانة نظرا لبساطة تركيبها الميكانيكي وتوفر قطع غيارها بأسعار رخيصة، ومع ذلك يعيبها ضعف الثبات على السرعات العالية، وافتقارها لوسائل الأمان الحديثة والمساحة الضيقة في الحقيبة الخلفية، مما يجعلها خيارا اقتصاديا للمبتدئين أو كسيارة ثانوية للمشاوير اليومية السريعة.

أما عن سعر السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2008‏ ‏، فيتراوح ما بين 100 ‏الف جنيه الي 115 الف جنيه بسوق المستعمل على حسب الحالة الفنية للسيارة .‏

السيارات المستعملة سوزوكى ماروتى سوزوكى ماروتى ماروتى موديل 2008

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

