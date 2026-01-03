5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات المتنوعة، منها اصدارات الكروس أوفر الرياضية، والتي اسطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى الاداء المقدم بحسب كل فئة، إلى جانب التصميم العصري، والذي يعكس مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري

شيري تيجو 4 برو

تبدا أسعار السيارة شيري تيجو 4 برو من 875,000 إلى 980,000 جنيه، وتقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي بقوة 111 حصانًا، و138 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك تيربو بقوة 145 حصانًا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

إم جي ZS

تقدم إم جي ZS بسعر يبدأ من 929,990 جنيه وصولاً إلى 1,040,000، بينما تعتمد من الناحية الفنية على محرك بنزين بقوة 119 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيلي كولراي

تتراوح أسعار السيارة جيلي كولراي بين 999,000 و 1,299,000، وتقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي بنزين تيربو، بقوة إجمالية قدرها 147 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، بالإضافة إلى تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

بيجو 2008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 من 1,499,990 جنيه وصولاً إلى 1,649,990، وتعتمد فنيًا على محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة إنتاجية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وزمن تسارع يقدر بـ 9.3 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س.

فولكس فاجن تي روك

تقدم السيارة فولكس فاجن تي روك بسعر يبلغ 1,750,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 152 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.