قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليونا و500 ألف سائح خلال 2025
حفيد مرزباخ: الهدف حاضرًا دائمًا.. وهو الطموح بألقاب جديدة في عام 2026
مصدر أمني: ضبط 100 شخص يوجهون الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 8 محافظات
منتخبا تونس ومالي يتجهان للأشواط الإضافية لحسم التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
عمدة نيويورك يعارض خطوة ترامب بحق مادورو ويصفها بانتهاك للقانون الدولي
توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت
متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات المتنوعة، منها اصدارات الكروس أوفر الرياضية، والتي اسطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى الاداء المقدم بحسب كل فئة، إلى جانب التصميم العصري، والذي يعكس مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تبدا أسعار السيارة شيري تيجو 4 برو من 875,000 إلى 980,000 جنيه، وتقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي بقوة 111 حصانًا، و138 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك تيربو بقوة 145 حصانًا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

إم جي ZS

إم جي ZS

تقدم إم جي ZS بسعر يبدأ من 929,990 جنيه وصولاً إلى 1,040,000، بينما تعتمد من الناحية الفنية على محرك بنزين بقوة 119 حصانًا، سعة 1500 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيلي كولراي

جيلي كولراي

تتراوح أسعار السيارة جيلي كولراي بين 999,000 و 1,299,000، وتقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي بنزين تيربو، بقوة إجمالية قدرها 147 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، بالإضافة إلى تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

بيجو 2008

بيجو 2008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 من 1,499,990 جنيه وصولاً إلى 1,649,990، وتعتمد فنيًا على محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة إنتاجية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعومة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وزمن تسارع يقدر بـ 9.3 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س.

فولكس فاجن تي روك

فولكس فاجن تي روك

تقدم السيارة فولكس فاجن تي روك بسعر يبلغ 1,750,000 جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 152 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات أرخص السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال العام بقطاعات غزل المحلة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد الأعمال النهائية لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة

ضبط لحوم في المنوفية

محافظ المنوفية: ضبط سلخانة مخالفة بمنوف

عزاء شقيق الموسيقار الراحل عمار الشريعي

حالة حزن.. أهالي سمالوط بالمنيا يتلقون عزاء شقيق الموسيقار عمار الشريعي.. شاهد

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد