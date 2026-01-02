أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026.. وأفضل النصائح للحفاظ على الفرامل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

كشفت نيسان عن تدشين الجيل السابع من سيارتها باترول عالميًا، لتواصل من خلاله تعزيز مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويأتي هذا الجيل كامتداد لإرث طويل ارتبط بالقوة والاعتمادية، مع تحديث شامل يشمل منظومة الأداء، والتقنيات المقدمة.

سعر ومواصفات رينو كوليوس 2026 في السعودية

تواصل رينو الفرنسية توسيع حضورها في السوق السعودي عبر تقديم باقة من الطرازات المتنوعة ضمن موديلات 2026، ومنها السيارة الرياضية كوليوس، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

7 نصائح لأفضل أداء .. كيف تحافظ على فرامل سيارتك؟

تمثل فرامل السيارة أحد أهم عناصر السلامة التي لا تحتمل الإهمال، إذ يرتبط أداؤها بشكل مباشر بحماية السائق والركاب ومستخدمي الطريق، ومع الاستخدام اليومي، تتعرض مكونات نظام الكبح لضغوط مستمرة قد تؤدي إلى تراجع كفاءتها تدريجيًا دون أن يلاحظ السائق ذلك فورًا.

أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026.. بالأسعار

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من أرخص السيارات التي تحمل موديلات 2026، وذلك عن الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، والتصميمات، ومنها فئة السيدان الشهيرة.

5 سيارات مستعملة في السوق المصري.. بسعر على قد الإيد

تتنوع الإصدارات المقدمة في السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار ايضًا، وهي نقطة مهمة وخاصة عند المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة وبسعر مناسب.