وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أفضل 8 نصائح للحفاظ على محرك سيارتك لعمر أطول

نصائح للحفاظ على محرك سيارتك
نصائح للحفاظ على محرك سيارتك
صبري طلبه

تُعد الصيانة الدورية المنتظمة الخطوة الأولى والأكثر تأثيرًا في الحفاظ على سلامة محرك السيارة، فالفحص المستمر للمحرك يساعد على اكتشاف الأعطال البسيطة قبل تطورها إلى مشكلات مكلفة.

وتشمل الصيانة الدورية فحص الأحزمة والسيور والخراطيم، والتأكد من سلامة الأجزاء الميكانيكية التي تعمل بتناغم داخل المحرك، ما يضمن أداءً مستقرًا ويحد من الأعطال المفاجئة، إلى جانب عمر أطول.

محرك السيارة

تغيير زيت المحرك في مواعيده المحددة

يلعب زيت المحرك دورًا محوريًا في تقليل الاحتكاك وتبريد الأجزاء الداخلية، والتأخير في تغييره يؤدي إلى تراكم الشوائب وفقدان الزيت لخصائصه، ما يسبب تآكلًا مبكرًا للمكونات الداخلية، و الالتزام بنوع الزيت الموصى به من الشركة المصنعة وتغييره في الوقت المناسب يساهم بشكل مباشر في إطالة عمر المحرك وتحسين كفاءته التشغيلية.

مراقبة نظام التبريد ومنع ارتفاع الحرارة

ارتفاع درجة حرارة المحرك من أكثر الأسباب شيوعًا لتلفه، لذلك، يُنصح بمتابعة مستوى سائل التبريد بشكل دوري، والتأكد من سلامة الرديتر والمراوح والثرموستات، وأعلم أن أي خلل في نظام التبريد قد يؤدي إلى إجهاد المحرك أو تلف أجزاء رئيسية، وهو ما يمكن تفاديه بسهولة عبر الفحص المنتظم.

القيادة المتزنة وحالة المحرك 

أسلوب القيادة له تأثير مباشر على صحة المحرك، حيث أن التسارع العنيف والضغط المستمر على دواسة الوقود يرفعان من الأحمال الحرارية والميكانيكية، وأن القيادة بسلاسة وترك المحرك يصل إلى درجة حرارته المثالية قبل الضغط عليه، يساعدان على تقليل التآكل ويمنحان المحرك عمرًا أطول.

الاهتمام بفلتر الهواء لتحسين الاحتراق

يضمن فلتر الهواء وصول هواء نقي إلى غرفة الاحتراق، ما يحسن كفاءة الاحتراق ويقلل استهلاك الوقود، أو إهمال تغيير الفلتر يؤدي إلى دخول شوائب وأتربة قد تضر بالمحرك على المدى الطويل، كما أن استبداله بشكل دوري خطوة بسيطة لكنها مؤثرة في الحفاظ على الأداء.

استخدام وقود بجودة مناسبة للمحرك

اختيار الوقود غير المناسب قد يتسبب في ضعف الاحتراق وتراكم الرواسب داخل المحرك، ولذلك الالتزام بنوع الوقود الموصى به من الشركة المصنعة يضمن عمل المحرك ضمن النطاق المثالي، ويحمي البخاخات وغرف الاحتراق من التلف المبكر.

الانتباه للإشارات التحذيرية وعدم تجاهلها

إضاءة لمبة فحص المحرك أو صدور أصوات غير معتادة مؤشرات لا يجب تجاهلها، وأن التعامل المبكر مع هذه الإشارات يمنع تفاقم المشكلة ويجنب السائق تكاليف إصلاح مرتفعة، كما أن الفحص السريع عند ظهور أي تحذير يعكس وعيًا بأهمية الوقاية.

الحفاظ على نظافة المحرك والأنظمة المحيطة

نظافة المحرك لا تقتصر على المظهر فقط، بل تساعد في اكتشاف التسربات ومصادر الخلل بسهولة، لذلك إزالة الأتربة والزيوت المتراكمة تقلل من مخاطر ارتفاع الحرارة وتحافظ على كفاءة الأنظمة المساندة، العناية الدورية بالمحرك تعكس اهتمامًا مباشرًا بإطالة عمره التشغيلي.

