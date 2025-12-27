قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء

صبري طلبه

قد تتعرض إطارات السيارات في فصل الشتاء لضغوط إضافية؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية، ما يزيد من مخاطر التلف وفقدان التماسك على الطرق، وبخطوات بسيطة وعادات قيادية صحيحة؛ يمكن أن تضمن عمرًا أطول للإطارات، وتقلل من احتمالية وقوع حوادث غير متوقعة، خاصة مع تقلبات الطقس التي تصاحب موسم البرد.

مراقبة ضغط الهواء بشكل منتظم

يُعد ضغط الهواء من أكثر العوامل المؤثرة على سلامة الإطارات وعمرها الافتراضي، فانخفاض الضغط أو زيادته عن المعدل الموصى به؛ يؤدي إلى تآكل غير منتظم، ويؤثر سلبًا على ثبات السيارة واستهلاك الوقود، ومع اقتراب فصل الشتاء، تنخفض درجات الحرارة، ما يتسبب في تراجع ضغط الهواء داخل الإطارات بشكل طبيعي، لذلك ينصح بفحص الضغط بشكل دوري، وخصوصًا في الصباح الباكر، وضبطه وفق القيم المحددة من الشركة المصنعة.

فحص حالة الإطار ومستوى التآكل 

يمثل جسم الإطار خط الدفاع الأول بين السيارة والطريق، وأي تآكل زائد يقلل من قدرة الإطار على التماسك، خاصة على الطرق المبتلة أو الزلقة في الشتاء، من الضروري التأكد من عمق النقوش ومستوى الاطار، وعدم وجود تشققات أو تآكل غير متوازن، والإطارات التي تظهر عليها علامات تلف واضحة يجب استبدالها فورًا لتفادي مخاطر الانزلاق وفقدان السيطرة أثناء القيادة.

ضبط زوايا واتزان العجلات

اختلال زوايا العجلات أو عدم اتزانها يؤدي إلى تآكل سريع وغير متساوٍ للإطارات، كما يسبب اهتزازات مزعجة أثناء القيادة، وينصح بإجراء فحص دوري للزوايا والاتزان، خاصة بعد القيادة لفترات طويلة أو المرور على مطبات وحفر، حيث تساهم هذه الخطوة في إطالة عمر الإطارات وتحسين استجابة السيارة على الطريق.

القيادة الهادئة وتجنب السلوكيات الخاطئة

أسلوب القيادة له تأثير مباشر على سلامة الإطارات، فالتسارع المفاجئ، والفرملة الحادة، والدخول السريع في المنعطفات، كلها عوامل تزيد من الضغط على الإطارات وتسرع من تلفها، واعلم جيدًا أن القيادة الهادئة والمتزنة لا تحمي الإطارات فقط، بل تقلل أيضًا من استهلاك الوقود وتزيد من مستوى الأمان، خاصة في الأجواء الباردة التي تقل فيها درجة تماسك الطريق.

تفادي الأحمال الزائدة على السيارة

تحميل السيارة بأوزان تفوق قدرتها الموصى بها يضع ضغطًا إضافيًا على الإطارات، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وزيادة احتمالية تلفها، ولذلك يجب الالتزام بالحمولة المحددة من قبل الشركة المصنعة، مع توزيع الوزن بشكل متوازن داخل السيارة، لضمان أداء أفضل للإطارات والحفاظ على سلامتها لفترة أطول.

الاهتمام بالإطارات الاحتياطية

كثير من السائقين يهملون فحص الإطار الاحتياطي، رغم أهميته في حالات الطوارئ، ولذلك يجب التأكد من أن الإطار البديل بحالة جيدة وضغط هوائه مناسب، حيث أن وجود إطار احتياطي صالح للاستخدام يوفر قدرًا كبيرًا من الأمان والطمأنينة أثناء السفر.

تأثير الشتاء على الإطارات وضرورة الاستعداد

يشكل فصل الشتاء تحديًا حقيقيًا للإطارات بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، والتعرض للمياه بشكل أكبر الذي قد يحدث تشققا ملحوظا، لذلك ينصح بالاستعداد للظروف الجوية الشتوية من خلال فحص شامل للإطارات، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الظروف الصعبة.

