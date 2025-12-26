شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور

كشفت شيري الصينية عن تقديم طرازها الجديد الذي يحمل اللقب Exeed Starway ET9، لتؤكد توسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتأتي السيارة الجديدة بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على أنظمة الدفع الحديثة.

منظومة دفع هجينة وأداء Exeed Starway ET9

تعتمد Exeed Starway ET9 على منظومة Kunpeng Tianqing الهجينة، وهي منظومة مطورة تجمع بين محرك بنزين بسعة 2.0 لتر TGDI من الجيل السابع، إلى جانب نظام كهربائي ثنائي المحركات يعتمد على تقنية التدفق المحوري، وناقل حركة متوافق من الجيل ذاته.

Exeed Starway ET9

وتستمد السيارة طاقتها الكهربائية من بطارية Rhino الصلبة بالكامل، وهي من أحدث الحلول التقنية في هذا المجال، حيث توفر مستويات أعلى من الأمان والكفاءة مقارنة بالبطاريات التقليدية، كما تدعم السيارة تقنيات الشحن السريع، ما ينعكس بشكل مباشر على سهولة الاستخدام اليومي وتقليل زمن التوقف، خاصة في الرحلات الطويلة.

Exeed Starway ET9

تم بناء Exeed Starway ET9 على منصة Mars الحديثة، التي صممت لتوفير صلابة هيكلية أعلى وتحسين ديناميكيات القيادة، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي Snow Leopard AWD، الذي يسهم في تعزيز الثبات والتماسك على مختلف أنواع الطرق، سواء في الاستخدام داخل المدينة أو على الطرق الوعرة الخفيفة.

تصميم رياضي لسيارة Exeed Starway ET9

يحمل التصميم الخارجي للسيارة طابعًا رياضيًا واضحًا، مع خطوط انسيابية تعكس هوية عصرية، وتبرز مستشعرات LiDAR المثبتة أعلى السقف، في إشارة إلى جاهزية السيارة لتقنيات مساعدة السائق المتقدمة.

كما زودت السيارة بمصابيح أمامية LED بتصميم هجومي مستوحى من حرف C، وجنوط رياضية، ومقابض أبواب مخفية، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، وسقف بانورامي.

وجاءت Exeed Starway ET9 مزودة بحزمة متكاملة من أنظمة الحماية، تشمل: وسائد هوائية متعددة، ونظام مكابح عالي الأداء، ومثبت سرعة تكيفي يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة.

وعلى صعيد الراحة والترفيه؛ توفر السيارة شاشة مركزية تعمل باللمس، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إضافة إلى نظام صوتي عالي الأداء.