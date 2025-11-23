قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه؟ جاك JS6 أم شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026

جاك JS6 أم شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026
جاك JS6 أم شيرى تيجو 7 برو ماكس 2026
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك JS6 وشيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026، اللتان تنتميان لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

زودت سيارة جاك JS6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

تستمد سيارة جاك JS6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر.

سعر جاك JS6 موديل 2026

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و240 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و290 ألف جنيه.

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق - ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP.

محرك شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

تحصل سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لترا.

سعر شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و180 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و280 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 جاك JS6 جاك JS6 موديل 2026 سعر شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات

