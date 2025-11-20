اشتر بي إم دبليو 316 سيدان بـ 900 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بي ام دبليو 316 موديل 2015

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 316 موديل 2015، وتنتمي 316 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي ام دبليو 316 موديل 2015 الخارجية

بي ام دبليو 316 موديل 2015

تظهر سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2015 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي ام دبليو 316 موديل 2015

بي ام دبليو 316 موديل 2015

تحصل سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي ام دبليو 316 موديل 2015 الداخلية

بي ام دبليو 316 موديل 2015

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة .

سعر بي ام دبليو 316 موديل 2015

بي ام دبليو 316 موديل 2015

يصل سعر سيارة بي ام دبليو 316 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .