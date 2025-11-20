أيهما تفضل .. ساوايست اس 06 ام شيرى تيجو 7 برو 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 و شيرى تيجو 7 برو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات للركن، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وقوة 154 حصان .

سعر شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تحتوي سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وحساسات للركن، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تحصل سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

سعر ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 384 ألف جنيه .