قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. ساوايست اس 06 ام شيرى تيجو 7 برو 2026

ساوايست اس 06 ام شيرى تيجو 7 برو
ساوايست اس 06 ام شيرى تيجو 7 برو
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 و شيرى تيجو 7 برو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات للركن، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وقوة 154 حصان .

سعر شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تحتوي سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وحساسات للركن، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

تحصل سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

سعر ساوايست اس 06 موديل 2026

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 384 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 شيرى تيجو 7 برو موديل 2026 ساوايست اس 06 موديل 2026 سعر ساوايست اس 06 موديل 2026 سعر شيرى تيجو 7 برو موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد