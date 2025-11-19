اشتر مرسيدس B180 بـ 800 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

مرسيدس B180 موديل 2014

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس B180 موديل 2014، وتنتمي B180 لفئة السيارات الكورس أوفر .

مواصفات مرسيدس B180 موديل 2014 الخارجية

مرسيدس B180 موديل 2014

تمتلك سيارة مرسيدس B180 موديل 2014 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة مرسيدس، وتم تثبيت شعار شركة مرسيدس علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك مرسيدس B180 موديل 2014

مرسيدس B180 موديل 2014

تحصل سيارة مرسيدس B180 موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 167 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة مرسيدس B180 موديل 2014 الداخلية

مرسيدس B180 موديل 2014

تأتي مقصورة سيارة مرسيدس B180 موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وفرش مقاعد من الجلد، ومراه داخلية للرؤية .

سعر مرسيدس B180 موديل 2014

تباع سيارة مرسيدس B180 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس B180 موديل 2014

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .