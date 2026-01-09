الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة

أعلنت إسرائيل، الخميس، وقف دخول الموظفين والعاملين الأجانب في المجالين الطبي والإنساني إلى قطاع غزة، بعد أن تلقت منظمات دولية أوامر بوقف عملياتها ما لم تلتزم بقواعد جديدة فرضتها السلطات الإسرائيلية.



وبحسب مصادر في قطاع المساعدات، فإن 37 منظمة دولية غير حكومية تلقت تعليمات بتعليق أنشطتها، فيما أعربت عن مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في غزة إذا تعطلت الخدمات الطبية والإغاثية.



وقالت ثلاث من هذه المنظمات إن موظفيها الأجانب أُبلغوا هذا الأسبوع بعدم السماح لهم بدخول القطاع.



وتدعي وزارة الشتات الإسرائيلية، الجهة المسؤولة عن إجراءات التسجيل الجديدة، أن هذه التدابير تهدف إلى منع ما وصفته بـ"استفادة الجماعات الفلسطينية المسلحة من المساعدات".

في المقابل، ترى منظمات الإغاثة أن مشاركة بيانات موظفيها مع السلطات الإسرائيلية قد تعرّض العاملين للخطر، مشيرة إلى مقتل وإصابة مئات العاملين الإنسانيين خلال الحرب التي استمرت عامين في غزة.



ولم تقدم إسرائيل أدلة ملموسة على تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة، وهو ادعاء سبق أن فندته الحكومة الأمريكية في تحليل رسمي.