وسط تعثر المرحلة الثانية من الهدنة.. عمليات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطاع يظهر من خلالها، مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته العسكرية في قطاع غزة، في ظل قصف مدفعي وجوي متكرر يستهدف مناطق على امتداد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي مناطق كانت إسرائيل قد فرضت سيطرتها عليها خلال مراحل سابقة.

ووفق معطيات ميدانية، تُسجّل عمليات قصف مدفعي يومية تطاول مناطق فلسطينية مدمّرة بمحاذاة الخط المذكور، إلى جانب غارات جوية متقطعة على مناطق مختلفة من القطاع.

وأفادت السلطات الصحية في غزة، بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن القصف نُفّذ ردًا على تعرّض قواته لإطلاق نار.