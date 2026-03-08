جيش الاحتلال يصدر تحذيرا جديدا لسكان مدن وبلدات جنوب نهر الليطاني

أ ش أ

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مجددا سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان من البقاء في منازلهم، مطالبا بإخلائها فورا والتوجه إلى الشمال.

وقال أدرعي، في بيان أوردتها قناة (العربية الحدث)، اليوم /الأحد/ :"إن الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة ولذلك وحرصا على سلامتكم نعود ونناشدكم إخلاء منازلكم فورا والتوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني".

وقال البيان، إن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر"،

وأضاف: "حرصا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم عليكم الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني، إن البقاء جنوب نهر الليطاني قد يعرض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر".

وختم البيان متوجها للبنانيين: "أي تحرك جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر".