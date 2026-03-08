جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن سلسلة غارات جوية على إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، مستهدفا أكثر من 400 موقع في مناطق غرب ووسط البلاد.

وأوضح الجيش أن الضربات شملت منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية ومرافق لصناعة الأسلحة.

و أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ عملية مشتركة بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قاعدة العديري الأمريكية للمروحيات في الكويت.

واستهدفت وحدة الصواريخ الباليستية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، ، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، اليوم الأحد- مركز خدمات الإصلاح والصيانة ووحدة خزانات وقود المروحيات والطائرات ومبنى القيادة للقاعدة الأمريكية، مما أدى إلى تدمير هذه الوحدات بالكامل.