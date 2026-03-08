قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
الصين تحذر من أزمة عالمية جديدة في إمدادات أشباه الموصلات بسبب نزاع مع شركة هولندية

الصين
أ ش أ

حذرت وزارة التجارة الصينية من احتمال اندلاع أزمة عالمية جديدة في سلاسل إمداد أشباه الموصلات، على خلفية تصاعد الخلاف بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية Nexperia ووحدتها التابعة في الصين.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن ما وصفته بـ"النزاعات الجديدة" بين المقر الرئيسي للشركة في هولندا والفرع الصيني قد تؤدي إلى تعطيل الإنتاج العالمي للرقائق، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على سلاسل التوريد الصناعية، خاصة في قطاع السيارات.

وكانت صناعة السيارات العالمية قد شهدت اضطرابات في الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق تنتجها الشركة بعد أن صادرت السلطات في هولندا الشركة من مالكها الصيني Wingtech Technology. وتُستخدم رقائق Nexperia على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

ورغم أن نقص الرقائق خف حدته بعد مفاوضات دبلوماسية، فإن النزاع بين المقر الرئيسي للشركة في هولندا ووحدتها في الصين تصاعد مجدداً، حيث يدعم المقر الهولندي إبعاد شركة Wingtech عن السيطرة، بينما يطالب الفرع الصيني بإعادة هذه السيطرة.

وجاء تحذير بكين بعد يوم من اتهام وحدة التعبئة التابعة للشركة في الصين للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل الخاصة بجميع الموظفين في الصين، وهو ما قالت إنه أدى إلى تصعيد الخلافات وخلق عقبات جديدة أمام المفاوضات بين الطرفين.

وأضافت وزارة التجارة الصينية أن مقر الشركة في هولندا "عطل بشكل خطير العمليات الإنتاجية والتشغيلية الطبيعية"، محذرة من أنه إذا أدى ذلك إلى أزمة جديدة في إنتاج الرقائق وسلاسل التوريد العالمية، فإن هولندا "ستتحمل المسؤولية الكاملة".

من جانبها، لم تنفِ الشركة الهولندية اتخاذ إجراءات تقنية تتعلق بأنظمة المعلومات، لكنها نفت أن يكون ذلك قد أثر على الإنتاج في منشأة التجميع والاختبار التابعة لها في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

وكانت الوحدة الصينية للشركة قد أعلنت استقلالها عن المقر الرئيسي في سبتمبر الماضي، بعد إبعاد Wingtech عن السيطرة على الشركة، بينما تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن عرقلة المفاوضات، كما أوقف المقر الهولندي إمدادات رقائق السيليكون إلى المصنع الصيني.

ولم تنجح حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي شاركت فيها بكين ولاهاي وبروكسل في التوصل إلى حل للنزاع القائم بين الطرفين.

وزارة التجارة الصينية اندلاع أزمة عالمية إمداد أشباه الموصلات

