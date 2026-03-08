الصين تحذر من أزمة عالمية جديدة في إمدادات أشباه الموصلات بسبب نزاع مع شركة هولندية

حذرت وزارة التجارة الصينية من احتمال اندلاع أزمة عالمية جديدة في سلاسل إمداد أشباه الموصلات، على خلفية تصاعد الخلاف بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية Nexperia ووحدتها التابعة في الصين.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن ما وصفته بـ"النزاعات الجديدة" بين المقر الرئيسي للشركة في هولندا والفرع الصيني قد تؤدي إلى تعطيل الإنتاج العالمي للرقائق، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على سلاسل التوريد الصناعية، خاصة في قطاع السيارات.

وكانت صناعة السيارات العالمية قد شهدت اضطرابات في الإنتاج خلال أكتوبر الماضي، عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق تنتجها الشركة بعد أن صادرت السلطات في هولندا الشركة من مالكها الصيني Wingtech Technology. وتُستخدم رقائق Nexperia على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

ورغم أن نقص الرقائق خف حدته بعد مفاوضات دبلوماسية، فإن النزاع بين المقر الرئيسي للشركة في هولندا ووحدتها في الصين تصاعد مجدداً، حيث يدعم المقر الهولندي إبعاد شركة Wingtech عن السيطرة، بينما يطالب الفرع الصيني بإعادة هذه السيطرة.

وجاء تحذير بكين بعد يوم من اتهام وحدة التعبئة التابعة للشركة في الصين للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل الخاصة بجميع الموظفين في الصين، وهو ما قالت إنه أدى إلى تصعيد الخلافات وخلق عقبات جديدة أمام المفاوضات بين الطرفين.

وأضافت وزارة التجارة الصينية أن مقر الشركة في هولندا "عطل بشكل خطير العمليات الإنتاجية والتشغيلية الطبيعية"، محذرة من أنه إذا أدى ذلك إلى أزمة جديدة في إنتاج الرقائق وسلاسل التوريد العالمية، فإن هولندا "ستتحمل المسؤولية الكاملة".

من جانبها، لم تنفِ الشركة الهولندية اتخاذ إجراءات تقنية تتعلق بأنظمة المعلومات، لكنها نفت أن يكون ذلك قد أثر على الإنتاج في منشأة التجميع والاختبار التابعة لها في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

وكانت الوحدة الصينية للشركة قد أعلنت استقلالها عن المقر الرئيسي في سبتمبر الماضي، بعد إبعاد Wingtech عن السيطرة على الشركة، بينما تبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن عرقلة المفاوضات، كما أوقف المقر الهولندي إمدادات رقائق السيليكون إلى المصنع الصيني.

ولم تنجح حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي شاركت فيها بكين ولاهاي وبروكسل في التوصل إلى حل للنزاع القائم بين الطرفين.