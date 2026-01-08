زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

أثار حديث الإعلامي محمود سعد حول الزواج الثاني جدلًا واسعًا، بعدما شدد على أن التعدد حق شرعي، لكنه مرفوض أخلاقيًا إذا تم دون علم وموافقة الزوجة الأولى.





وأكد أن الشفافية شرط أساسي، وأن الحقوق يجب أن تكون متبادلة بين الطرفين، وجاءت تصريحات سعد متزامنة مع أزمة الفنانة لقاء الخميسي، بعد إعلان الفنانة إيمان الزايدي انفصالها عن محمد عبد المنصف، كاشفة زواجًا استمر سبع سنوات في الخفاء.





والتزمت لقاء الخميسي الصمت، مكتفية برسائل غير مباشرة، ما فتح باب التساؤلات حول علمها بالأمر ومستقبل زواجها الذي استمر 21 عامًا، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.