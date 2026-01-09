حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة الذي يعتبر أبرد شهر في العام.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الجمعة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، والعظمى في القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 18 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، في تصريح تليفزيوني، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، من المتوقع لها أن تشهد برودة في الجو خلال فترة النهار بخلاف اليوم الذي كان دافئ.

وحذرت منار غانم، من سرعة الرياح اليوم الجمعة حيث تنشط حركة الرياح ما بين 40 إلى 60 كيلو متر في بعض المحافظات تزيد في المحافظات الساحلية.

وأوضحت أن الشبورة المائية اليوم الجمعة لن تكون مؤثرة بشكل كبير ولكن تزيد كثافات الشبورة صباح يوم السبت خاصة بعد تساقط الأمطار المتوقعة اليوم.

وذكرت منار غانم، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة سقوط أمطار على محافظات شمال البلاد في الإسكندرية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء والقاهرة الكبرى، قائلة "ممكن نصحي من النوم بكره نلاقي أمطار في القاهرة" منوهة أن حالة الطقس بشكل عام تكون غير مستقرة لمدة 24 ساعة تبدأ من صباح اليوم.

وتبدأ اليوم الجمعة، أول أيام شهر طوبة الذي يمثل بداية ذروة فصل الشتاء وأبرد موجاته هذا العام، وتشير التوقعات إلى أن بداية شهر طوبة تتزامن مع تدفق كتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

