قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها بتعرض البلاد لمنخفض جوي ذي أصل قطبي، يبدأ تأثيره اعتباراً من غد الجمعة، ويتسبب في تغيرات ملحوظة في حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

تشهد البلاد، هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية الواضحة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلاتها الطبيعية، مع تغيرات متسارعة بين فترات النهار والليل.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 8 يناير 2026، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المناطق، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم خلال فترات الليل من الممكن أن تبدأ انخفاضات درجات الحرارة، ولكن ليس بالشكل الكبير، مشيرة إلى أنه توجد  ارتفاعات ملحوظة في الطقس مقارنة بفترات الأجواء الشتوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن اليوم معدلات درجات الحرارة أعلى من الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من خمس إلى ست درجات، حيث من المتوقع أن تصل القاهرة نهارا إلى 25 درجة، و30 و31 درجة فى محافظات الصعيد، وما بين الـ23 إلى 24 درجة فى المحافظات الساحلية.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس وقدوم ساعات الليل يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، ولكن هناك تحسنا فى قيم الصغرى، حيث الطقس ليلا يظل شديد البرودة، ولكن أقل برودة من ما شهدناه بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أنه ليلا تبدأ الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة فى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الوجه البحري، وكميات الأمطار تزيد فى فترات الليل المتأخر، وتكون رعدية فى نفس الأماكن.

ولفتت إلى أن غدا صباحا هناك أمطار في بعض المحافظات الشمالية، ونشاط قوي للرياح في المحافظات الداخلية، وعلى البحر المتوسط وتصل إلى 70 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج يتجاوز الـ5 أمتار على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 14 – العظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 – العظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 12 – العظمى 25

بنها: الصغرى 14 – العظمى 24

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 13 – 24

وادي النطرون: 13 – 25

كفر الشيخ: 13 – 24

المنصورة: 13 – 24

الزقازيق: 14 – 25

شبين الكوم: 13 – 24

طنطا: 13 – 24

حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الصيف

صيف أطول يطرق أبواب القارة العجوز.. أوروبا على موعد مع 42 يوما إضافيا بحلول 2100| ما السبب؟

انفجار نيزك

انفجار نيزك من الفضاء لأول مرة.. لحظة كونية تخطف الأنظار| إيه الحكاية

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد