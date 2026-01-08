تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها بتعرض البلاد لمنخفض جوي ذي أصل قطبي، يبدأ تأثيره اعتباراً من غد الجمعة، ويتسبب في تغيرات ملحوظة في حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

تشهد البلاد، هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية الواضحة، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا عن معدلاتها الطبيعية، مع تغيرات متسارعة بين فترات النهار والليل.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 8 يناير 2026، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المناطق، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم خلال فترات الليل من الممكن أن تبدأ انخفاضات درجات الحرارة، ولكن ليس بالشكل الكبير، مشيرة إلى أنه توجد ارتفاعات ملحوظة في الطقس مقارنة بفترات الأجواء الشتوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن اليوم معدلات درجات الحرارة أعلى من الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من خمس إلى ست درجات، حيث من المتوقع أن تصل القاهرة نهارا إلى 25 درجة، و30 و31 درجة فى محافظات الصعيد، وما بين الـ23 إلى 24 درجة فى المحافظات الساحلية.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس وقدوم ساعات الليل يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، ولكن هناك تحسنا فى قيم الصغرى، حيث الطقس ليلا يظل شديد البرودة، ولكن أقل برودة من ما شهدناه بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أنه ليلا تبدأ الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة فى السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الوجه البحري، وكميات الأمطار تزيد فى فترات الليل المتأخر، وتكون رعدية فى نفس الأماكن.

ولفتت إلى أن غدا صباحا هناك أمطار في بعض المحافظات الشمالية، ونشاط قوي للرياح في المحافظات الداخلية، وعلى البحر المتوسط وتصل إلى 70 كم على الساعة، وارتفاع الأمواج يتجاوز الـ5 أمتار على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 14 – العظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 – العظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 12 – العظمى 25

بنها: الصغرى 14 – العظمى 24

درجات الحرارة في الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 13 – 24

وادي النطرون: 13 – 25

كفر الشيخ: 13 – 24

المنصورة: 13 – 24

الزقازيق: 14 – 25

شبين الكوم: 13 – 24

طنطا: 13 – 24