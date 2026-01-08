الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد
الأرصاد
شيماء مجدي

أعلنت الأرصاد الجوية أن 24 ساعة تفصلنا عن انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط الرياح الشديدة وسقوط الأمطار على عدد كبير من المحافظات .

تحذيرات من طقس غير مستقر

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة خلال اليومين المقبلين، حيث حذّر أستاذ الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من موجة طقس غير مستقرة تبدأ بدفء مؤقت يوم الخميس 8 يناير 2026، قبل أن تنقلب الأجواء بشكل مفاجئ إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار ورياح قوية اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم الجمعة.

متى تبدأ التغيرات الجوية اليوم؟

وأوضح فهيم أن التغيرات الجوية ستبدأ فعليًا عقب منتصف ليل الخميس، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، تمتد تدريجيًا إلى مناطق الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة على فترات، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح وهبات قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، فضلًا عن تراجع مفاجئ في درجات الحرارة يتراوح بين 6 و7 درجات مئوية دفعة واحدة.

إنذار بحري

وأضاف أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت إنذارًا بحريًا باضطراب حركة الملاحة على جميع سواحل البحر المتوسط، اعتبارًا من فجر الجمعة 9 يناير وحتى صباح السبت 10 يناير، نتيجة شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة

وفي المقابل، يشهد طقس يوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح الجنوبية الدافئة، حيث قد تقترب درجات الحرارة في مناطق جنوب البلاد من 30 درجة مئوية، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا.

ودعا رئيس مركز معلومات تغير المناخ المواطنين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، خاصة مع سرعة تغير الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الدفء المتوقع الخميس لن يستمر طويلًا، وسيكون مجرد تمهيد لموجة برد قاسية يوم الجمعة.

إرشادات السلامة العامة:

تجنب الخروج ليلًا قدر الإمكان، خاصة لكبار السن والأطفال
ارتداء ملابس شتوية ثقيلة مع تغطية الرأس والصدر
القيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار أو تكون الشبورة
تأمين الأسطح والشرفات من الأدوات القابلة للتطاير
الابتعاد عن أعمدة الكهرباء ومناطق تجمع المياه

توصيات عاجلة للمزارعين:

منع تعطيش المحاصيل، خاصة في مناطق الصعيد
إعطاء ريات خفيفة سريعة للأراضي الرملية والصحراوية
وقف عمليات الرش والزراعة لبعض المحاصيل يومي الخميس والجمعة
إحكام تثبيت الصوب الزراعية والأنفاق البلاستيكية ووحدات الطاقة الشمسية، خصوصًا في النوبارية ووادي النطرون وغرب المنيا، تحسبًا لشدة الرياح
وأكد فهيم استمرار المتابعة اللحظية لتطورات الحالة الجوية، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة المواطنين والمحاصيل.


درجات الحرارة اليوم:


القاهرة 25 14.
6 أكتوبر 25 12.
بنهـا 24 14.
دمنهور 24 13.
وادي النطرون 25 13.
كفر الشيخ 24 13.
بلطيم 23 12.
المنصورة 24 13.
الزقازيق 25 14.
شبين الكوم 24 13.
طنطا 24 13.
دمياط 26 15.
بورسعيد 25 14.
الإسماعيلية 26 14.
السويس 26 15.
العريش 27 14.
رفح 25 14.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الرياح الأمطار المحافظات

