أوكرانيا.. هجمات روسية بمنطقة لفيف وانفجارات وحرائق في كييف
التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين مخالفة للاشتراطات
فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
أوكرانيا.. هجمات روسية بمنطقة لفيف وانفجارات وحرائق في كييف

فرناس حفظي

شنت روسيا هجمات على البنية التحتية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا، وفي الوقت نفسه شنت طائرات روسية مسيرة هجمات على العاصمة كييف، ما أسفر عن انفجارات وحرائق، هذا ما أفاد به حاكم لفيف، مكسيم كوزيتسكي، ورئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو. 

وأضاف كليتشكو أن حرائق اندلعت في ثلاثة أحياء، وأن الطائرات المسيرة أصابت مبانٍ. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن خطة الغرب لزيادة عسكرة أوكرانيا بعيدة كل البعد عن التسوية السلمية وتهدف للتصعيد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: نشر الوحدات والمنشآت العسكرية في أوكرانيا سنصنفه على أنه تدخل يشكل تهديداً لروسيا ودول أوروبية أخرى.

وأضافت : أي وحدات أو منشآت عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

وختمت الخارجية الروسية بيانها بالقول : التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا لا يتحقق إلا بمعالجة أسبابه الجذرية وعودة كييف إلى وضع الحياد.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليلة الماضية.

كما أشارت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار في الفترة بين الساعة 7:00 والساعة 9:00 صباحا.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين وصاروخين من طراز "هيمارس" و360 طائرة مسيرة أوكرانية.

