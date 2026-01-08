أعلنت أوكرانيا، معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك، وفقًا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الطاقة الأوكراني إن الضربات الروسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم شبكة الكهرباء في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريزهيا جنوب شرق أوكرانيا، مضيفاً أن "البنية التحتية الحيوية تعمل على طاقة الطوارئ".

وفي وقت سابق، قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا لا تسعى إلى التوسع الإقليمي، بقدر ما تهتم بالحفاظ على بعض القرارات السياسية الأساسية في أوكرانيا.

وأضاف ماركوف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لن تتراجع عن مطالبها، وأن أي تصعيد غربي على الأراضي الأوكرانية يجب تجنبه، مع ضرورة وقف "معاداة روسيا" و"التهجير القسري" واستخدام اللغة الروسية في بعض المدن الأوكرانية.





