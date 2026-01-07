قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة
موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026
انتر ميلان يهزم بارما 2-0 ويتصدر الدوري الايطالي
الدوري الإنجليزي| بورنموث يفوز على توتنهام بثلاثية
بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستشار سابق لبوتين: روسيا لن تتراجع عن مطالبها.. ويجب تجنبه أي تصعيد غربي في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا لا تسعى إلى التوسع الإقليمي، بقدر ما تهتم بالحفاظ على بعض القرارات السياسية الأساسية في أوكرانيا.

وأضاف ماركوف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لن تتراجع عن مطالبها، وأن أي تصعيد غربي على الأراضي الأوكرانية يجب تجنبه، مع ضرورة وقف "معاداة روسيا" و"التهجير القسري" واستخدام اللغة الروسية في بعض المدن الأوكرانية.

وفي تعليق على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الذي أشار إلى أن روسيا عرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على فنزويلا مقابل أوكرانيا، قال ماركوف إن هذه مجرد شائعات تروجها أوكرانيا، مشددًا على أن السياسة الروسية "ليست بهذه البساطة".

وأوضح أن ترامب حاول إدارة الأمور من منظور رجل أعمال، لكن روسيا تركز على مصالحها الاستراتيجية، وليس على "بيع أو شراء الدول".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

