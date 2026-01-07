مستشار سابق لبوتين: روسيا لن تتراجع عن مطالبها.. ويجب تجنبه أي تصعيد غربي في أوكرانيا

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا لا تسعى إلى التوسع الإقليمي، بقدر ما تهتم بالحفاظ على بعض القرارات السياسية الأساسية في أوكرانيا.

وأضاف ماركوف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لن تتراجع عن مطالبها، وأن أي تصعيد غربي على الأراضي الأوكرانية يجب تجنبه، مع ضرورة وقف "معاداة روسيا" و"التهجير القسري" واستخدام اللغة الروسية في بعض المدن الأوكرانية.

وفي تعليق على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الذي أشار إلى أن روسيا عرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على فنزويلا مقابل أوكرانيا، قال ماركوف إن هذه مجرد شائعات تروجها أوكرانيا، مشددًا على أن السياسة الروسية "ليست بهذه البساطة".

وأوضح أن ترامب حاول إدارة الأمور من منظور رجل أعمال، لكن روسيا تركز على مصالحها الاستراتيجية، وليس على "بيع أو شراء الدول".