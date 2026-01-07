وزير خارجية أوكرانيا: دور حاسم لقبرص في مفاوضات انضمامنا للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إنه ناقش مع وزير الخارجية القبرصي قسطنطينوس كومبوس أولويات رئاسة قبرص المقبلة للاتحاد الأوروبي، ودعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، والتعاون في مجال الأمن، إضافة إلى استخدام أدوات الاتحاد الأوروبي في الدفاع والعقوبات وجهود إعمار أوكرانيا.



وأضاف سيبيها، في منشور على منصة "إكس" بعد لقائه كومبوس في نيقوسيا خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقبرص، أن المحادثات كانت "مثمرة للغاية".

وتابع: "ناقشنا أولويات الرئاسة القبرصية. أقدّر أن أوكرانيا ومسار انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي يتصدران جدول الأعمال وأنها شددت على أهمية فتح مجموعات التفاوض في عام 2026، والدور المحوري لقبرص في هذا الشأن".



وقال سيبيها إن الجانبين بحثا بالتفصيل التطورات الأخيرة في عملية السلام.



وأضاف: "خصصنا جزءًا كبيرًا من محادثاتنا للتعاون الثنائي بين أوكرانيا وقبرص، خاصة في مجالي الأمن والدفاع، والجهود المشتركة باستخدام أدوات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دور قبرص في تعزيز أمن أوروبا. كما تناولنا قضايا إعادة إعمار أوكرانيا وتعزيز صمود قطاع الطاقة في ظل الهجمات الروسية المستمرة، والدعم الإنساني، وسياسة العقوبات، واستخدام الأصول الروسية المجمّدة في أغراض الدفاع والإعمار".



ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إلى جمهورية قبرص، حيث عقد اجتماعًا مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس. وتشمل الزيارة أيضًا لقاءً مع رئيس أساقفة قبرص جورجيوس، ومحادثات مشتركة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



ومن المقرر أن يشارك زيلينسكي مساء اليوم في حفل افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي.

