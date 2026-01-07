ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حكومة بلاده ستخضع مسألة إرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار لتصويت البرلمان.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن قادة "تحالف الراغبين" اعتمدوا إعلانا يحدد إطارا لنشر القوات في أوكرانيا عند تحقيق السلام.

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع التحالف في باريس: "هذا يمثل جزءا مهما من عزمنا الراسخ على دعم أوكرانيا على المدى الطويل. إنه يمهد الطريق لإنشاء قاعدة قانونية يمكن من خلالها لقوات بريطانيا وفرنسا والشركاء العمل على الأراضي الأوكرانية، وضمان أمن سماء وبحر أوكرانيا، وإعادة بناء القوات المسلحة للبلاد".

وأضاف أنه في حالة وقف إطلاق النار، سينشئ البريطانيون والفرنسيون قواعد عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا ويبنون مستودعات للمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.

وختم قائلا: "كما اتفقنا على خطوات مهمة أخرى مع شركاء آخرين في التحالف. أولا، سنشارك في مراقبة وقف إطلاق النار تحت قيادة الولايات المتحدة. ثانيا، سنواصل توفير الأسلحة على المدى الطويل للدفاع عن أوكرانيا".