ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند

ردّ رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم جزيرة جرينلاند، معلنًا دعمه الكامل للموقف الدنماركي، ومؤكدًا رفض أي مساس بمستقبل الجزيرة خارج إرادة شعبها.

وانضم ستارمر إلى عدد من القادة الأوروبيين الذين شددوا على أن مستقبل جرينلاند يقرره شعبها وسلطاتها الشرعية في إطار مملكة الدنمارك، باعتبارها جزءًا من السيادة الدنماركية.

وقال ستارمر، في تصريح للمحررة السياسية بيث ريجبي:

"الدنمارك حليف أوروبي وثيق، وشريك قوي داخل حلف الناتو، ومن ثم فإن مستقبل جرينلاند يجب أن يظل بيد جرينلاند ومملكة الدنمارك وحدهما، وهذا موقفنا الواضح تمامًا".

وعند سؤاله عن دعوة رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن للرئيس الأمريكي بالكف عن تهديد جرينلاند، أكد ستارمر دعمه الكامل لها، قائلاً: "أنا أؤيدها، وهي محقة تمامًا فيما يتعلق بمستقبل جرينلاند".

وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية البريطاني مايك تاب قد صرّح في وقت سابق لبرنامج "صباح الخير" على قناة سكاي نيوز، بأن الحكومة البريطانية لا تنوي توجيه تحذير مباشر للرئيس ترامب بشأن أي تحرك عسكري محتمل ضد جرينلاند، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في تصعيد الموقف.