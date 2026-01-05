الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أن على زعيمي المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزالس أوروتيا أن يشاركا في أي عملية انتقال سياسي في فنزويلا، بعدما استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيامهما بأي دور.

عملية انتقال ديمقراطية

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر إن "الخطوات التالية تتعلّق بالحوار باتّجاه عملية انتقال ديمقراطية ينبغي أن تشمل إدموندو غونزالس أوروتيا وماريا كورينا ماتشادو".

ورأت هيبر أن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل ⁠الولايات المتحدة يوم السبت يتيح فرصة لعملية انتقال ديمقراطي في البلاد.

وأضافت المتحدثة: "من السابق لأوانه دراسة جميع التداعيات وتقييمها من الناحية القانونية".

ولم تعلق على كيفية توصيف الاتحاد ‍الأوروبي للإجراء الأميريكي، لكنها قالت ⁠إنه "‌يتيح فرصة لانتقال ⁠ديمقراطي ‍بقيادة الشعب الفنزويلي".

مادورو يفتقر لشرعية الزعيم المنتخب

وأضافت: "يجدر التذكير بأن ⁠نيكولاس مادورو كان يفتقر إلى ‌شرعية الزعيم المنتخب ديمقراطياً".

وامتنعت المتحدثة عن التعليق على سؤال حول ما إذا ‍كان الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بانتقال ديمقراطي في فنزويلا.

