أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك

وصل الرئيس نيكولاس مادورو، اليوم إلى مقر محكمة مانهاتن الفيدرالية في الولايات المتحدة، للمثول أمام القضاء في أول جلسة رسمية له منذ اعتقاله وترحيله إلى نيويورك على خلفية اتهامات أمريكية تتعلق بـ”الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة رشاشة”.

وكشفت التقارير أن جلسة المحكمة ستتناول الاستماع إلى الادعاءات الرسمية الموجهة لمادورو، ومناقشة إجراءات التمثيل القانوني وتحديد الجدول الزمني للمحاكمة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة في فنزويلا في 3 يناير الجاري، أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.