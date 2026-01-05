قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك

مادورو
مادورو
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن السلطات الأمريكية تنقل مادورو سيمثل من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيمثل، يصل إلـى مقر محكمة مانهاتن الفيدرالية للمثول في أول جلسة قـضـائـيـة لـه منذ اعتقاله.

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيمثل، الإثنين، أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، في أول جلسة قضائية له منذ توقيفه خلال عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية خارج الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن جلسة الاستماع حددت عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش)، من دون الكشف عن تفاصيل الجلسة أو طبيعة الإجراءات المنتظرة.

وبحسب التقارير، جرى توقيف مادورو (63 عامًا) وزوجته سيليا فلوريس في وقت مبكر من صباح السبت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل نقلهما إلى خارج البلاد، في عملية أثارت ردود فعل سياسية ودبلوماسية واسعة.

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي بالضلوع في قضايا تتعلق بـ“إرهاب مرتبط بالمخدرات”، متهمة إياه باستغلال سلطته لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية. كما تزعم وزارة العدل الأميركية أن مادورو حقق مكاسب شخصية من هذه الأنشطة، وتحالف لسنوات مع شبكات تهريب مخدرات وعصابات إجرامية منظمة.

وكانت واشنطن قد وجهت اتهامات رسمية لمادورو في عام 2020، وأعلنت حينها عن مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، فيما تشير تقارير حديثة إلى دخول لائحة اتهام محدثة حيز التنفيذ.

وتشمل القضية اتهامات موجهة إلى زوجته وابنه باعتبارهما متهمين مشاركين، إضافة إلى وزير الداخلية الحالي ووزير داخلية سابق، إلى جانب أحد قادة العصابة الإجرامية المعروفة باسم “ترين دي أراجوا”.

مادورو القاهرة الإخبارية السلطات الأمريكية نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

ترشيحاتنا

جانب من الحريق

5 مصابين.. النيران تلتهم 6 آلاف متر بحريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

أرشيفية

محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل طفل قليوب

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بدر (٢)

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل بدر 2

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد