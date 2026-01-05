السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن السلطات الأمريكية تنقل مادورو سيمثل من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيمثل، يصل إلـى مقر محكمة مانهاتن الفيدرالية للمثول في أول جلسة قـضـائـيـة لـه منذ اعتقاله.

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيمثل، الإثنين، أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، في أول جلسة قضائية له منذ توقيفه خلال عملية نفذتها قوات خاصة أمريكية خارج الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" أن جلسة الاستماع حددت عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش)، من دون الكشف عن تفاصيل الجلسة أو طبيعة الإجراءات المنتظرة.

وبحسب التقارير، جرى توقيف مادورو (63 عامًا) وزوجته سيليا فلوريس في وقت مبكر من صباح السبت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل نقلهما إلى خارج البلاد، في عملية أثارت ردود فعل سياسية ودبلوماسية واسعة.

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي بالضلوع في قضايا تتعلق بـ“إرهاب مرتبط بالمخدرات”، متهمة إياه باستغلال سلطته لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الأراضي الأميركية. كما تزعم وزارة العدل الأميركية أن مادورو حقق مكاسب شخصية من هذه الأنشطة، وتحالف لسنوات مع شبكات تهريب مخدرات وعصابات إجرامية منظمة.

وكانت واشنطن قد وجهت اتهامات رسمية لمادورو في عام 2020، وأعلنت حينها عن مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله، فيما تشير تقارير حديثة إلى دخول لائحة اتهام محدثة حيز التنفيذ.

وتشمل القضية اتهامات موجهة إلى زوجته وابنه باعتبارهما متهمين مشاركين، إضافة إلى وزير الداخلية الحالي ووزير داخلية سابق، إلى جانب أحد قادة العصابة الإجرامية المعروفة باسم “ترين دي أراجوا”.