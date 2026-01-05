ألمانيا تهاجم أمريكا بهدوء بسبب اختطاف مادورو .. نريد توضيحا

علق وزير الخارجية الألماني على تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا معتبرا إنه سيكون تطوراً جيداً إذا أمكن إجراء انتخابات حرة.



صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين بأنه يتوقع من الولايات المتحدة "توضيح" تصرفات واشنطن في فنزويلا.

وأصر على أن برلين ستناقش هذه الأمور مع الجانب الأمريكي، وصرح الوزير بأن القضية "معقدة للغاية" في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية (دويتشلاندفونك).

واختتم واديفول حديثه بالدفاع عن موقف المستشار الألماني فريدريش ميرز ، مشيراً إلى "نظام الظلم" الذي يحكمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حالة البلاد، والإجراءات الجارية ضد فنزويلا في المحكمة الجنائية.