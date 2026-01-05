قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ألمانيا تهاجم أمريكا بهدوء بسبب اختطاف مادورو .. نريد توضيحا

وزير الخارجية الألماني
محمد على

علق وزير الخارجية الألماني على تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا معتبرا إنه سيكون تطوراً جيداً إذا أمكن إجراء انتخابات حرة.


صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين بأنه يتوقع من الولايات المتحدة "توضيح" تصرفات واشنطن في فنزويلا.

وأصر على أن برلين ستناقش هذه الأمور مع الجانب الأمريكي، وصرح الوزير بأن القضية "معقدة للغاية" في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية (دويتشلاندفونك).

واختتم واديفول حديثه بالدفاع عن موقف المستشار الألماني فريدريش ميرز ، مشيراً إلى "نظام الظلم" الذي يحكمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حالة البلاد، والإجراءات الجارية ضد فنزويلا في المحكمة الجنائية.

المحكمة الجنائية وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ألمانيا أمريكا مادورو وزير الخارجية الألماني فنزويلا الولايات المتحدة

