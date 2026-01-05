اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني

تتعرض السلطات الإيرانية في الوقت الحالي لضغوطات داخلية و خارجية كبيرة، حيث تتصاعد الأحداث في الجبهة الداخلية بسبب اتساع الاحتجاجات و زيادة عدد القتلى من المدنيين و عناصر الأمن جراء الاشتباكات، و على الجانب الآخر تواجه طهران ضغوطات خارجية بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي للسلطة بالتدخل لحماية المواطنين، بالإضافة إلى دعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالب الشعب الإيراني، ما دفع إيران لرفض التدخل في سياستها الداخلية.

اتساع الاحتجاجات في إيران

و اندلعت الاحتجاجات الإيرانية في 23 محافظة من أصل 31، وطالت بدرجات متفاوتة ما لا يقل عن 40 مدينة، معظمها صغيرة ومتوسطة الحجم، وفق إحصاءات أجرتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.

و وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الإيرانية أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية ووسائل إعلام، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي أشعلها غضب من تردّي الأوضاع المعيشية، وقُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، بينهم عناصر من قوات الأمن، منذ انطلاق الاحتجاجات بإضراب نفذه أصحاب متاجر في طهران في 28 ديسمبر.

وتُعدّ هذه الاحتجاجات الأبرز في إيران منذ التحركات التي اندلعت في سبتمبر 2022 واستمرت لعدة أشهر، إثر وفاة شابة بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس المفروضة على النساء في إيران.

كما أفادت شبكة "هرانا" أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 582 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، ونشرت منظمات حقوقية لقطات مصورة لما بدا أنها جثث ملطخة بالدماء على الأرض، في مقاطع فيديو.

التدخل الأمريكي في الاحداث

قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ‌إذا ​أطلقت إيران النار على المتظاهرين ​السلميين ‍وقتلتهم، فإن الولايات ‍المتحدة ⁠ستتدخل لإنقاذهم.

وأضاف ‍في منشور على ‌منصة ‍تروث ‍سوشيال "نحن على ‌أهبة الاستعداد وجاهزون للانطلاق".

و ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المظاهرات، واصفا إياها بأنها "متهورة" و"خطيرة".

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، أن "رسالة ترامب التي يرجح أنها متأثرة بمن يخشون الدبلوماسية أو يعتقدون خطأ أنها غير ضرورية، متهورة وخطرة"، مؤكدا أن الاحتجاجات في إيران "سلمية في معظمها"، ومذكرا بنشر الرئيس الأميركي عناصر من الحرس الوطني في المدن الأميركية.

التدخل الإسرائيلي في الأحداث

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تضامنه مع الشعب الإيراني وتحدث عن نقطة تحول محتملة.

و قال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في القدس، وفقا لمكتبه "نحن نتعاطف مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والعدالة.. من المحتمل أننا في لحظة يحدد فيها الشعب الإيراني مصيره بأيديه".

و من جانبها، اتهمت إيران إسرائيل، بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "النظام الصهيوني مصمم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية، ويتعين علينا أن نظلّ يقظين".

وأضاف: "تصريحات نتنياهو وبعض المسؤولين الأميركيين المتطرفين ليست سوى تحريض على العنف".

و في ذات السياق، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو إن "التقارير تشير إلى تصاعد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن"، وحذرت من أن الرد العنيف بعد تحركات 2022-2023 "يجب ألا يتكرر".