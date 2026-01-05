قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت

فرناس حفظي

أفادت قناة «إيران الدولية» المعارضة، التي تبث من لندن، بأن السلطات الإيرانية لجأت إلى تقييد خدمات الإنترنت أو قطعها بشكل كامل في بعض المناطق، بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير نقلا عن وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي أن القيود المفروضة على الإنترنت ليست «شاملة ولا دائمة»، في إشارة إلى إمكانية رفعها أو تخفيفها لاحقا.

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، نقلًا عن تقرير استخباراتي، بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يضع سيناريو للهروب إلى موسكو في حال عجز النظام عن احتواء موجة الاحتجاجات المتصاعدة داخل البلاد.

وذكر التقرير أن خامنئي  الذي يبلغ من العمر 86 عاما قد يغادر طهران برفقة نحو 20 شخصا من أفراد عائلته ودائرته المقربة، إذا ما اتسعت التظاهرات وهددت بقاء نظام آيات الله.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات اندلعت قبل أسبوع على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة، والتضخم، وتراجع العملة، قبل أن تمتد إلى عشرات المدن، حيث رفع متظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام.

وفيما سقط قتلى واعتُقل المئات خلال مواجهات مع قوات الأمن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاضطرابات ترقى إلى مستوى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد عام 2022.

وبحسب الصحيفة، يخشى خامنئي سيناريو فقدان السيطرة الأمنية أو انشقاق قوات الأمن، وهو ما قد يفعّل “خطة الطوارئ” التي تشمل أيضا تأمين خروج نجله مجتبى، وأضافت التايمز أن اختيار موسكو يرتبط بعلاقات خامنئي الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبكونها الملاذ الأرجح في حال انهيار النظام.

وأشار التقرير إلى أن خطة الهروب تستلهم تجربة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي فر إلى روسيا عقب سقوط نظامه أواخر 2024، وتتضمن جمع أصول وتأمين ممر آمن. 

ووصف تقييم استخباراتي غربي خامنئي بأنه “مهووس بالبقاء” و”أضعف ذهنيا وجسديا” بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، مع تراجع ظهوره العلني ولجوئه إلى الملاجئ خلال المواجهات.

