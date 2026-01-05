تراجع المؤشر العام لبورصة عمان وتداولات بقيمة 7.2 مليون دينار

سجلت بورصة عمان، خلال تعاملات اليوم "الاثنين"، حجم تداول إجمالي بلغ 7.2 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 10.1 مليون دولار أمريكي، مع تداول 4.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 3447 عقدًا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق الجلسة إلى 3567 نقطة، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.85%، متأثرًا بانخفاض المؤشرات القطاعية كافة، إذ هبط مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.10%، وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، فيما انخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.40%.

وعلى صعيد أداء الشركات، أظهرت مقارنة أسعار إغلاق 97 شركة جرى تداول أسهمها خلال الجلسة، ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 46 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم باقي الشركات دون تغيير.