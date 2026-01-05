قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور

مادورو
مادورو

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يوم الاثنين، إلى محكمة فيدرالية في نيويورك للمثول أمام القاضي.

ومن المتوقع أن يمثل مادورو وزوجته أمام القاضي في جلسة استماع موجزة، ولكنها إلزامية، والتي من المرجح أن تُشعل فتيل معركة قانونية مطولة حول إمكانية محاكمته في الولايات المتحدة.

 ويمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام محكمة أمريكية لأول مرة يوم الاثنين بتهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وهي التهم التي استخدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير اعتقاله ونقله إلى نيويورك.

ومن المتوقع أن تُشعل محاكمة مادورو فتيل معركة قانونية مطولة حول إمكانية محاكمته في الولايات المتحدة.

https://x.com/intent/post?text=Watch%3A%20Moment%20Maduro%20emerges%20in%20handcuffs&url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fvenezuela-live-trump-maduro-court-capture-strikes-colombia-greenland-latest-13489831%3Fpostid%3D10798791%23liveblog-body


يتم نقل الزوجين من سجن بروكلين إلى محكمة مانهاتن، القريبة من المحكمة التي أُدين فيها الرئيس دونالد ترامب عام 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية.

وبصفته متهمًا جنائيًا في النظام القانوني الأمريكي، سيتمتع مادورو بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر متهم بارتكاب جريمة، بما في ذلك الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك العاديين. لكن وضعه سيكون فريدًا من نوعه تقريبًا، وإن لم يكن فريدًا تمامًا.

https://x.com/intent/post?text=Watch%3A%20Moment%20Maduro%20emerges%20in%20handcuffs&url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fvenezuela-live-trump-maduro-court-capture-strikes-colombia-greenland-latest-13489831%3Fpostid%3D10798791%23liveblog-body

ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، بحجة أنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيس دولة.

مادورو ترامب ترامب الاعتقال الاختطاف نيويورك محكمة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور

