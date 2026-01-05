شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يوم الاثنين، إلى محكمة فيدرالية في نيويورك للمثول أمام القاضي.

ومن المتوقع أن يمثل مادورو وزوجته أمام القاضي في جلسة استماع موجزة، ولكنها إلزامية، والتي من المرجح أن تُشعل فتيل معركة قانونية مطولة حول إمكانية محاكمته في الولايات المتحدة.

ويمثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام محكمة أمريكية لأول مرة يوم الاثنين بتهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وهي التهم التي استخدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير اعتقاله ونقله إلى نيويورك.

ومن المتوقع أن تُشعل محاكمة مادورو فتيل معركة قانونية مطولة حول إمكانية محاكمته في الولايات المتحدة.

يتم نقل الزوجين من سجن بروكلين إلى محكمة مانهاتن، القريبة من المحكمة التي أُدين فيها الرئيس دونالد ترامب عام 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية.

وبصفته متهمًا جنائيًا في النظام القانوني الأمريكي، سيتمتع مادورو بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر متهم بارتكاب جريمة، بما في ذلك الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك العاديين. لكن وضعه سيكون فريدًا من نوعه تقريبًا، وإن لم يكن فريدًا تمامًا.

ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، بحجة أنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيس دولة.