عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وفي بيت لحم، أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، اليوم، بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "التل" في البلدة القديمة من الخضر، وهاجمت طلبة المدارس أثناء خروجهم من مدارسهم، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



وأضافت أن جنود الاحتلال لاحقوا الطلبة والمواطنين بين أزقة البلدة القديمة وحاراتها على الشارع الرئيس الموصل إلى منطقة البوابة.



وفي السياق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال العام الماضي 23 ألفا و827 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، في ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد، حيث توزعت هذه الاعتداءات بين 1382 على قطاع الأراضي والمزروعات و16664 على قطاع الأفراد و5398 على قطاع الممتلكات.

وأوضح شعبان - خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الهيئة بمدينة رام الله حول أبرز انتهاكات الاحتلال ومستعمريه خلال عام 2025 - أن جيش الاحتلال نفذ 18 ألفا و384 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 4723 اعتداء، ونفذت الجهتان معا 720 اعتداء.



وأضاف شعبان أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا منذ بداية العام، وتسببوا في إشعال 434 حريقا في ممتلكات المواطنين وحقولهم منها 307 حرائق في ممتلكات المواطنين و127 في الحقول والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الجيش والمستوطنين نفذوا 892 عملية اعتداء تسببت في اقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 35273 شجرة منها 26988 من أشجار الزيتون، كان لمحافظات رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس والخليل وسلفيت النصيب الأكبر منها.



وتابع أن إرهاب المستوطنين في هذه البؤر أدى إلى تهجير 13 تجمعا بدويا فلسطينيا منذ مطلع العام الماضي، تتكون من 197 عائلة تشمل 1090 فردا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، منها تهجير تجمعات دير علا وعين أيوب والمليحات ومغاير الدير وغرب كوبر والمحاريق وجيبيا وغيرها وسيطرة المستعمرين على المواقع.



وبين أن سلطات الاحتلال نفذت خلال عام 2025 ما مجموعه 538 عملية هدم تسببت في هدم 1400 منشأة، في ارتفاع غير مسبوق في إطار منهجية استهداف البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، منها 304 منازل مسكونة و74 غير مسكونة، إضافة إلى 270 مصدر رزق و490 منشأة زراعية، لافتا إلى أن عدد الإخطارات المسلمة للمواطنين ارتفع إلى 991 إخطارا.



على صعيد التوسع الاستيطاني، قال شعبان إن سلطات الاحتلال استولت العام المنصرم على مساحة 5572 دونما من خلال 94 أمر وضع يد لأغراض عسكرية، أدى 24 منها إلى إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات، و52 بهدف شق طرق أمنية لصالح المستوطنين، مضيفا أن "اللجان التخطيطية" لسلطات الاحتلال درست ما مجموعه 265 مخططا هيكليا لغرض بناء ما مجموعه 34979 وحدة استيطانية على مساحة 33448 دونما.

