الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
أوكرانيا.. انقطاع التيار الكهربائي في منطقتين جنوبيتين شرقيتين بسبب هجوم روسي

فرناس حفظي

قال وزير الطاقة الأوكراني إن الضربات الروسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم شبكة الكهرباء في منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريزهيا جنوب شرق أوكرانيا، مضيفاً أن "البنية التحتية الحيوية تعمل على طاقة الطوارئ".

وفي وقت سابق، قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا لا تسعى إلى التوسع الإقليمي، بقدر ما تهتم بالحفاظ على بعض القرارات السياسية الأساسية في أوكرانيا.

وأضاف ماركوف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لن تتراجع عن مطالبها، وأن أي تصعيد غربي على الأراضي الأوكرانية يجب تجنبه، مع ضرورة وقف "معاداة روسيا" و"التهجير القسري" واستخدام اللغة الروسية في بعض المدن الأوكرانية.

وفي تعليق على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الذي أشار إلى أن روسيا عرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على فنزويلا مقابل أوكرانيا، قال ماركوف إن هذه مجرد شائعات تروجها أوكرانيا، مشددًا على أن السياسة الروسية "ليست بهذه البساطة".

وأوضح أن ترامب حاول إدارة الأمور من منظور رجل أعمال، لكن روسيا تركز على مصالحها الاستراتيجية، وليس على "بيع أو شراء الدول".


 

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

أخبار التكنولوجيا| موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

مبيعات

رسميا.. جيتور العالمية تبيع 622 ألف سيارة في 2025

بوصة

تفاصيل أول تلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة في العالم

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

