الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا جديدا في التعاملات المسائية اليوم الخميس 8 يناير 2026، وفق آخر تحديث لحظي صادر عن محلات الصاغة، وسط متابعة حذرة من الأسواق للتطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، والتي تلعب دورًا مباشرًا في تحركات المعدن النفيس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 أكثر من 6800 جنيه ، ليسجل نحو 7000 جنيه بالمصنعية في حالة شراء المشغولات ، حيث تترواح المصنعية بين 100-250 جنيها على كل جرام.



سعر الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب في السوق ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية، حيث حافظت الأعيرة المختلفة على زيادات جديدة بنحو 20 جنيها، مدعومة بحالة ترقب عالمية وتحركات محدودة في الأسعار الدولية.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية

ووفق آخر تحديث رسمي، جاءت متوسط أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: سعر البيع 6815 جنيهًا، وسعر الشراء 6795 جنيهًا

عيار 22: سعر البيع 6250 جنيهًا، وسعر الشراء 6230 جنيهًا

عيار 21: سعر البيع 5965 جنيهًا، وسعر الشراء 5945 جنيهًا

عيار 18: سعر البيع 5115 جنيهًا، وسعر الشراء 5095 جنيهًا

عيار 14: سعر البيع 3975 جنيهًا، وسعر الشراء 3965 جنيهًا

عيار 12: سعر البيع 3410 جنيهات، وسعر الشراء 3395 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 47720 جنيهًا للبيع، مقابل 47560 جنيهًا للشراء، فيما بلغت قيمة الأونصة بالجنيه نحو 212035 جنيهًا للبيع و211325 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال التعاملات الفورية، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4452.36 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% لتسجل مستويات قريبة من 4442 دولارًا للأوقية.

توترات عالمية تدعم الذهب كملاذ آمن

وتبقى التوترات الجيوسياسية في صدارة اهتمامات المستثمرين، خاصة بعد التطورات الأخيرة في فنزويلا، والتي تسببت في اضطراب الأسواق العالمية وعززت الطلب على الأصول الآمنة التقليدية، وعلى رأسها الذهب، رغم الضغوط قصيرة الأجل التي تشهدها الأسعار.

ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على الذهب

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الساعات المقبلة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدًا الجمعة، والذي يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق، نظرًا لدوره المحوري في تحديد توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتشير التوقعات إلى إضافة نحو 60 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، مقارنة بـ64 ألف وظيفة في الشهر السابق، مع احتمالات تراجع معدل البطالة إلى 4.5% بدلًا من 4.6%، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب عالميًا.

توقعات مستقبلية لسعر الذهب في 2026

وفي هذا السياق، يرى بنك HSBC أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع على المدى المتوسط، مع توقعات بوصولها إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع مستويات الديون العالمية، رغم ترجيح حدوث بعض التصحيحات السعرية المؤقتة خلال العام.



ويواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين كأحد أهم أدوات التحوط في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، ما يجعل تحركاته خلال الفترة المقبلة محط متابعة دقيقة من الأسواق المحلية والعالمية.